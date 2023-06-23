Чи будуть витрати, якщо фізособа-«загальник» відремонтувала легкове авто

Фізособа-«загальник» не має права включити до складу витрат вартість поточного ремонту власного (орендованого) легкового автомобіля, використаного в господарській діяльності.

Державна податкова служба у Запорізькій області роз’яснила, чи будуть витрати, якщо фізособа-«загальник» відремонтувала легковий автомобіль.

Фізична особа - підприємець на загальній системі оподаткування не має права включити до складу витрат вартість поточного ремонту власного (орендованого) легкового автомобіля, використаного в господарській діяльності, однак має право включити до складу витрат звітного періоду вартість поточного ремонту власного (орендованого) вантажного автомобіля, який використовується в її господарській діяльності.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб - підприємців визначений статтею 177 ПКУ.

Згідно з пунктом 177.2 статті 177 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду, зокрема, витрати на проведення поточного ремонту (абзаци четвертий та п’ятий підпункту 177.4.6 пункту 177.4 статті 177 ПКУ).

Відповідно до підпункту 177.4.5 пункту 177.4 статті 177 ПКУ не включаються до складу витрат підприємця на загальній системі оподаткування, зокрема, витрати на придбання та утримання основних засобів, визначених абзацами восьмим – десятим підпункту 177.4.6 пункту 177.4 статті 177 ПКУ.

Основні засоби, такі як земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості та легкові автомобілі не підлягають амортизації (абзаци восьмий – десятий підпункту 177.4.6 пункту 177.4 статті 177 ПКУ).

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.