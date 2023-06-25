Основна сесія НМТ закінчилась: коли і де оголосять результати

Кожен абітурієнт отримає бал за шкалою 100–200 балів.

Фото: 24tv.ua

Результати національного мультипредметного тесту (НМТ), які здавали вступники, оголосять до 28 червня. Всі результати будуть розміщені у персональних кабінетах учасників.

«Офіційну інформацію щодо результатів основної сесії НМТ буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 28 червня 2023 року», - повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Там наголосили, що результати, які автоматично були показані на екрані після завершення тестування, можуть різнитися від офіційних результатів у персональних кабінетах.

Раніше в Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що не планують оприлюднювати всі варіанти тестових форм, що були застосовані під час проведення цьогорічного НМТ.

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