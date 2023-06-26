Що робити у разі радіаційної аварії: алгоритм дій від МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про основні правила безпеки при радіаційній небезпеці.

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Перше правило безпеки у будь-якій надзвичайній ситуації – зберігати спокій.

Те саме стосується і ситуацій, які ще не трапилися. Паніка та страх – це саме те, чого прагне ворог.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про основні правила безпеки при радіаційній небезпеці.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський після доповіді розвідки та СБУ записав звернення, де повідомив, що росія готує терористичний акт з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

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