Что делать в случае радиационной аварии: алгоритм действий от Минздрава

Первое правило безопасности в любой чрезвычайной ситуации – сохранять спокойствие.
То же касается и ситуаций, которые еще не случились. Паника и страх – это именно то, к чему стремится враг.
В Министерстве здравоохранения рассказали об основных правилах безопасности при радиационной опасности.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский после доклада разведки и СБУ записал обращение, где сообщил, что россия готовит террористический акт с выбросом радиации на Запорожской АЭС.
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