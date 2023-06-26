Что делать в случае радиационной аварии: алгоритм действий от Минздрава

В Министерстве здравоохранения рассказали об основных правилах безопасности при радиационной опасности.

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Первое правило безопасности в любой чрезвычайной ситуации – сохранять спокойствие.

То же касается и ситуаций, которые еще не случились. Паника и страх – это именно то, к чему стремится враг.

В Министерстве здравоохранения рассказали об основных правилах безопасности при радиационной опасности.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский после доклада разведки и СБУ записал обращение, где сообщил, что россия готовит террористический акт с выбросом радиации на Запорожской АЭС.

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