Киев накрыл мощный ливень: видео непогоды

Дождь и сильный ветер — в столице значительно ухудшилась погода.

В воскресенье, 25 июня, Киев накрыл мощный ливень с сильным ветром. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Киевляне также публикуют видео непогоды.

Из-за дождя видимость на дорогах города ухудшилась.

Как ранее отмечали в пресс-службе Украинского гидрометцентра, из-за значительного ухудшения погодных условий, в Киеве и Киевской области, объявлен I уровень опасности, желтый.

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