Поступление-2023: какие документы нужно готовить абитуриентам

Министерство образования и науки Украины опубликовали список документов, необходимых для поступления в вуз в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба МОН.
В министерстве подчеркнули, что для подачи заявлений на поступление необходимо зарегистрировать электронный кабинет. Это можно будет сделать с 1 июля.
В этом году абитуриенты будут подавать заявления онлайн, поэтому при регистрации необходимо внести:
электронную почту, к которой есть доступ;
пароль;
серию и номер документа о ранее полученном образовании;
номер, PIN-код и год получения сертификата ВНО/НМТ;
тип (серию) и номер документа, удостоверяющего личность, или номер учетной карточки налогоплательщика (в случае отсутствия сертификатов).
Для поступления подходят сертификаты ВНО за 2020 или 2021 год, а также результаты прохождения НМТ в 2022 или 2023 году.
«Перечень документов, необходимых для поступления, в частности дополнительных, если это вызвано особенностями поступления на определенную специальность или конкурсное предложение, устанавливают ЗВО в своих Правилах приема», — добавила пресс-служба Минобразования.
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