Поступление-2023: какие документы нужно готовить абитуриентам

Минобразования обнародовало список документов, которые нужно готовить для поступления.

Фото: denzadnem.com.ua

Министерство образования и науки Украины опубликовали список документов, необходимых для поступления в вуз в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба МОН.

В министерстве подчеркнули, что для подачи заявлений на поступление необходимо зарегистрировать электронный кабинет. Это можно будет сделать с 1 июля.

В этом году абитуриенты будут подавать заявления онлайн, поэтому при регистрации необходимо внести:

электронную почту, к которой есть доступ;

пароль;

серию и номер документа о ранее полученном образовании;

номер, PIN-код и год получения сертификата ВНО/НМТ;

тип (серию) и номер документа, удостоверяющего личность, или номер учетной карточки налогоплательщика (в случае отсутствия сертификатов).

Для поступления подходят сертификаты ВНО за 2020 или 2021 год, а также результаты прохождения НМТ в 2022 или 2023 году.

«Перечень документов, необходимых для поступления, в частности дополнительных, если это вызвано особенностями поступления на определенную специальность или конкурсное предложение, устанавливают ЗВО в своих Правилах приема», — добавила пресс-служба Минобразования.

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