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Рада схвалила законопроєкт про скасування щомісячної звітності отримувачів гуманітарної допомоги

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування обов’язкової звітності для отримувачів гуманітарної допомоги та закріплює спрощений порядок її ввезення.

Стало відомо, скільки витратили на зарплату і відрядження депутатів за три місяці 2023 року

Також опубліковані витрати на відрядження народних депутатів України за кордон.

У «Слузі народу» хочуть штрафувати за кредити під 1400% річних

Пропонується штрафувати мікрокредитні організації за позики, ставка за якими перевищує законодавче обмеження.

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Які зміни чекають на суддів та адвокатів в зв’язку з рішенням РНБО щодо судової реформи

Поліграф, перевірка всіх суддів у разі підозри одному з колективу, переатестація суддів Верховного Суду та посилення ролі присяжних: «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни планується внести у частині судової реформи в зв’язку з рішенням РНБО.

  1. Суспільство

У ДПС пояснили, чи повинні ФОП – платники єдиного податку сплачувати його за періоди, в яких не отримували дохід

13:43, 1 липня 2023
ФОП – платники єдиного податку повинні сплачувати його незалежно від того, отримували вони дохід у цей період чи ні. Однак є винятки.
У ДПС пояснили, чи повинні ФОП – платники єдиного податку сплачувати його за періоди, в яких не отримували дохід
Фото з відкритих джерел
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ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування (крім електронних резидентів (е-резидентів), сплачують єдиний внесок за періоди, в яких вони були платниками єдиного податку, незалежно від того, отримували вони дохід у цей період чи ні. Про це повідомили у Державній податковій службі.

Право на звільнення від сплати єдиного внеску за себе мають, зокрема, фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування (крім електронних резидентів (е-резидентів), за умови, що вони:

–  отримують пенсію за віком або за вислугою років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону №1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу;

–  мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт з резидентом Дія Сіті на умовах, передбачених Законом №1667 – за місяці, за які роботодавцем (резидентом Дія Сіті) сплачено єдиний внесок у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

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