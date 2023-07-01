У ДПС пояснили, чи повинні ФОП – платники єдиного податку сплачувати його за періоди, в яких не отримували дохід

ФОП – платники єдиного податку повинні сплачувати його незалежно від того, отримували вони дохід у цей період чи ні. Однак є винятки.

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ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування (крім електронних резидентів (е-резидентів), сплачують єдиний внесок за періоди, в яких вони були платниками єдиного податку, незалежно від того, отримували вони дохід у цей період чи ні. Про це повідомили у Державній податковій службі.



Право на звільнення від сплати єдиного внеску за себе мають, зокрема, фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування (крім електронних резидентів (е-резидентів), за умови, що вони:

– отримують пенсію за віком або за вислугою років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону №1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу;



– мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт з резидентом Дія Сіті на умовах, передбачених Законом №1667 – за місяці, за які роботодавцем (резидентом Дія Сіті) сплачено єдиний внесок у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

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