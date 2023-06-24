У Білорусь прибули одразу п'ять російських військово-транспортних літаків Іл-76

Ці літаки прибувають до Білорусі порожніми.

До Білорусі прибули одразу п'ять російських військово-транспортних літаків Іл-76. Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

Попередньо російські борти прибули порожні.

Хронологія приземлення:

17:50 - 1-й Іл-76 вкс рф приземлився в Мачулищах.

18:05 - 2-й.

18:15 - 3-й.

18:25 - 4-й

Яка причина такого «візиту» поки що невідома.

Тим часом повідомляється, що самопроголошений президент Лукашенко на тлі подій у Росії провів дві наради: з керівництвом силового блоку та військовими.

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Також в рф «Вагнер» можуть визнати екстремістською і терористичною організацією.

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