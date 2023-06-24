В рф «Вагнер» можуть визнати екстремістською і терористичною організацією, — ЗМІ

В росії та на окупованих нею територіях почали «боротися» з будь-якими згадками ПВК «Вагнер».

У росії ПВК «Вагнер» можуть визнати екстремістською і терористичною організацією. Про це повідомляють росЗМІ.

Так, російське керівництво вже обговорює це питання.

Повідомляється, що в росії та на окупованих нею територіях почали «боротися» з будь-якими згадками ПВК «Вагнер».

У Саратовській області зупинив роботу центр вербування найманців. У Єкатеринбурзі планують знищити всю рекламу ПВК «Вагнер».

А в окупованому українському Криму знімають банери із закликом вступати до «Вагнеру».

Крім того, великі російські маркетплейси Wildberries та Ozon почали приховувати товари із символікою «армії Пригожина».

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Раніше ми писали, що Москва готується до облоги – введено режим контртерористичної операції.

Вагнерівці рішуче прямують до Москви, тому там перекривають дороги і виводять військову техніку.

Додамо, що у Воронежі б'ють по житлових кварталах: є «приліт» у дворі, відео.

А ще колони «Вагнера» увійшли до Московської області: до столиці рф залишилось менше двох годин, — ЗМІ.

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