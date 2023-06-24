Колони «Вагнера» увійшли до Московської області: до столиці рф залишилось менше двох годин, — ЗМІ

Вагнерівці увійшли до Московської області, проїжджаючи через місто Барабаново.

Колони ПВК «Вагнера» увійшли до Московської області, проїжджаючи через місто Барабаново. Про це повідомляють росЗМІ.

До самого міста найманцям залишилось менше двох годин.

Повідомляється, що на фото – засідка розгвардії в одному з районів Москви.

В той же час ЗМІ повідомляють, що кадирівці з «Ахмату» нарешті заїхали до Ростова.

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Раніше ми писали, що Москва готується до облоги – введено режим контртерористичної операції.

Вагнерівці рішуче прямують до Москви, тому там перекривають дороги і виводять військову техніку.

Додамо, що у Воронежі б'ють по житлових кварталах: є «приліт» у дворі, відео.

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