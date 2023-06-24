Колони «Вагнера» увійшли до Московської області: до столиці рф залишилось менше двох годин, — ЗМІ

Колони ПВК «Вагнера» увійшли до Московської області, проїжджаючи через місто Барабаново. Про це повідомляють росЗМІ.
До самого міста найманцям залишилось менше двох годин.
Повідомляється, що на фото – засідка розгвардії в одному з районів Москви.
В той же час ЗМІ повідомляють, що кадирівці з «Ахмату» нарешті заїхали до Ростова.
Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".
Раніше ми писали, що Москва готується до облоги – введено режим контртерористичної операції.
Вагнерівці рішуче прямують до Москви, тому там перекривають дороги і виводять військову техніку.
Додамо, що у Воронежі б'ють по житлових кварталах: є «приліт» у дворі, відео.
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