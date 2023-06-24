Колонны «Вагнера» вошли в Московскую область: в столицу России осталось менее двух часов, — СМИ

Вагнеровцы вошли в Московскую область, проезжая через город Барабаново.

Колонны ЧВК «Вагнера» вошли в Московскую область, проезжая через город Барабаново. Об этом сообщают росСМИ.

До самого города наемникам осталось менее двух часов.

Сообщается, что на фото – засада росгвардии в одном из районов Москвы.

В то же время СМИ сообщают, что кадыровцы из «Ахмата» наконец-то заехали в Ростов.

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Ранее мы писали, что Москва готовится к осаде – введен режим контртеррористической операции.

Вагнеровцы решительно направляются в Москву, поэтому там перекрывают дороги и выводят военную технику.

Добавим, что в Воронеже бьют по жилым кварталам: есть прилет во дворе, видео.

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