Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко 1 червня 2023 року надала термінове доручення розібратися у ситуації навколо можливих зловживань у діяльності Національного агентства з акредитації (НААУ) і його очільника Сергія Костюка за зверненнями бізнесу та ЗМІ. Втім, заступниця міністра Надія Бігун, виконуючи це доручення, з невідомих причин вирішила обмежитися лише відповіддю самого НААУ, керівництво якого стверджує, що у них «все добре», і не проводити жодних перевірок. Але про все по порядку.

Україна знаходиться в очікуванні оцінки прогресу виконання вимог для початку переговорів про вступ до ЄС. Подальші кроки включають викорінення корупції, подолання зайвої бюрократичної тяганини, яка блокує інвестиції в державу, прозору комунікацію влади з суспільством та бізнесом. Однак, на жаль, ключові владні гравці в Україні не бажають помічати проблем із «самодіяльністю» окремих посадовців, які заважатимуть євроінтеграції.

Так, у свій час було створено орган, від діяльності якого фактично залежить якість продукції, що надходить на ринок України та в якому вигляді вона потрапляє до споживачів, і чи безпечна ця продукція взагалі. Цей орган має назву Національне агентство з акредитації України (НААУ).

Хоча його назва мало що каже пересічному українцю, НААУ має досить широкі повноваження і відіграє важливу роль в економіці. Крім того, з його діяльністю безпосередньо пов’язано те, наскільки швидко Україна отримає «промисловий безвіз».

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», після виходу сюжету стосовно керівника Нацагентства з акредитації (НААУ) Сергія Костюка та його заступників, до Право ТВ звернулися підприємці, документи яких лежать у кабінетах НААУ без руху з грудня 2022 року. Вони повідомили, і це підтвердилося у ході журналістського розслідування, що у Нацагентстві штучно затягують їх розгляд. У відповідь на просте питання – де ці документи «застрягли» - бізнес отримує від НААУ лише «передзвоніть пізніше», «усі у відпустці» і «ми вам нічого не винні».

Також підприємці звернулися стосовно фактів корупційних ризиків з боку очільника Нацагентства з акредитації Сергія Костюка до БЕБ, НАБУ, ДБР, САП із заявою про вчинення злочину.

У заяві про злочин описані численні порушення з боку НААУ порядку і термінів виконання робіт з акредитації. Дані затримки пов’язані з непогодженням документів НААУ (складу груп, програм, планів, рішень за результатами проведених робіт, атестатів про акредитацію тощо) та договорів на виконання робіт.

Звісно, можна було б порадити підприємцям йти до суду – втім, проблема у тому, що для НААУ нормативно не встановили жодних строків на такі погодження.

Фактично цей орган і його керівник можуть робити те, що їм заманеться, ігнорувати скарги, встановлювати свої «правила гри», адже НААУ сам здійснює і видачу документів, і контроль за цією видачею. А його працівники не є державними службовцями, тож не підпадають навіть під відповідний кодекс етики.

Стосовно порушень і корупційних ризиків підприємці звернулися безпосередньо до міністра економіки України Юлії Свириденко, яка, власне, призначила керівником НААУ Сергія Костюка.

Тут слід зазначити, що призначення фактичним керівником Сергія Костюка відбулося в порушення закону. Адже він мав би відповідати критеріям, що визначені статтею 6 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», а саме мати досвід роботи у сфері акредитації органів з оцінки відповідності чи проведення оцінки відповідності не менш як два роки. Цього досвіду Сергій Костюк не має, але міністр економіки Юлія Свириденко, видаючи наказ про призначення (або ж той, хто цей наказ готував), цю «проблему» не помітила.

При цьому чиновники Мінекономіки не змогли надати біографічну довідку Сергія Костюка, яка могла б свідчити, що його призначення відбулося у порушення процедури.

Окрім прямих вимог Закону, кандидатура Костюка не відповідала навіть власним вимогам НААУ до персоналу. А ці вимоги були схвалені Агентством для того, аби отримати міжнародне визнання як органу з акредитації.

Отже, кандидатуру Костюка схвалили у порушення як українського закону, так і міжнародних стандартів, які ставляться до цього органу.

Не можна оминути увагою і деякі інші деталі цього призначення з огляду на те, що міжнародні інституції вимагають від кандидатів на керівні посади відповідність критерію доброчесності.

У грудні 2014 року прокуратура Києва і Служба безпеки України затримували Костюка за підозрою у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитку держави у розмірі 23 млн гривень. На той час він був головою правління «Укргазвидобування». Разом з тим, за рішенням суду – через три роки після затримання – його виправдали.

В Міністерстві економіки у відповідь на численні звернення спочатку у телефонній розмові заявили про те, що «почнуть перевірку» за фактами таких «потворних» порушень у НААУ. При цьому, розпочнуть «терміново».

Втім, дивним чином відповідь на листи підприємців та запити ЗМІ на тижні «застрягла» у владних кабінетах. Як повідомили «Судово-юридичній газеті» в Уряді, відповідь «знаходиться на підписі у заступника міністра».

За два тижні підприємці отримали відповідь від заступниці Свириденко – заступника міністра Надії Бігун. Однак пані Бігун вирішила чомусь обмежитися лише відповіддю НААУ, за якої випливає, що у них «все добре», а керівник НААУ Сергій Костюк – й не керівник зовсім, а виконуючий обов’язки. Тож мати відповідний досвід, як того вимагає український закон і міжнародні норми, він не зобов’язаний.

Тобто, Мінекономіки вважає належною реакцією на описані факти штучно створених НААУ корупційних ризиків просто «запит на пояснення» від Агентства. При цьому жодних додаткових пояснень від самого бізнесу ані Міністерство, ані персонально Надія Бігун не взяли. Це викликає певний подив, адже йдеться про репутацію непересічного для економіки органу і, вочевидь, серйозні звинувачення мають бути ретельно перевірені.

Цікаво й те, що ані міністр економіки Юлія Свириденко, ані її заступники наразі не приймають представників бізнесу у свої приймальні дні. Отже, пообіцявши розібратися у фактах, Міністерство економіки просто проігнорувало відповідні звернення.

У чому справжня причина такої «недоторканості» Сергія Костюка і небажання можновладців розібратися з проблемою в НААУ – наразі невідомо.

Разом з тим, слід нагадати, що Президент Володимир Зеленський, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та урядова команда на міжнародному рівні постійно наголошують на необхідності інвестування в Україну задля її відновлення, багатому потенціалі для розвитку бізнесу, усуненні всіляких бюрократичних перепон шляхом цифровізації і боротьби з корупцією.

А ситуація, яка склалася з НААУ, у подальшому може призвести до розірвання угод про взаємне визнання з боку Європейської кооперації з акредитації, Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій та Міжнародного форуму з акредитації, що, в свою чергу, поставить хрест на підписанні Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods (ACAA) між Україною та ЄС, про яку не перший рік говорить Кабмін в особі Дениса Шмигаля та самої Юлії Свириденко. Простіше кажучи, на «промисловому безвізі».

Тож, можновладці фактично ігнорують проблему, яка стане додатковим бар’єром для України на шляху до членства в ЄС.

