В рф «Вагнер» могут признать экстремистской и террористической организацией, — СМИ

В россии и на оккупированных ею территориях начали «бороться» с любыми упоминаниями ЧВК «Вагнер».

В россии ЧВК "Вагнер" могут признать экстремистской и террористической организацией. Об этом сообщают росСМИ.

Так, российское руководство уже обсуждает этот вопрос.

Сообщается, что в россии и на оккупированных ею территориях начали «бороться» с любыми упоминаниями ЧВК «Вагнер».

В Саратовской области остановил работу центр вербовки наемников. В Екатеринбурге планируют уничтожить «всю рекламу ЧВК «Вагнер».

А в оккупированном украинском Крыму снимают баннеры с призывом вступать в «Вагнер».

Кроме того, крупные российские маркетплейсы Wildberries и Ozon начали скрывать товары с символикой «армии Пригожина».

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Ранее мы писали, что Москва готовится к осаде – введен режим контртеррористической операции.

Вагнеровцы решительно направляются в Москву, поэтому там перекрывают дороги и выводят военную технику.

Добавим, что в Воронеже бьют по жилым кварталам: есть прилет во дворе, видео.

А еще колонны «Вагнера» вошли в Московскую область: в столицу рф осталось менее двух часов, — СМИ.

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