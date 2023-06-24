Кабмин провел кадровые изменения в Минобразования: назначены заместители

Кабинет министров провел 24 июня заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Назначено:
Кудрявца Евгения Владимировича первым заместителем Министра образования и Украины;
Смирнову Евгению Игоревну заместителем Министра образования и Украины.
Уволено:
Кудрявца Евгения Владимировича с должности заместителя Министра образования и науки Украины по европейской интеграции.
Добавим, что Кабмин провел заседание: какие решения было принято 24 июня.
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