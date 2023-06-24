Кабмін провів кадрові зміни в Міносвіти: призначено заступників

Кабінет міністрів провів 24 червня засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Призначено:
Кудрявця Євгена Володимировича першим заступником Міністра освіти і науки України;
Смірнову Євгенію Ігорівну заступником Міністра освіти і науки України.
Звільнено :
Кудрявця Євгена Володимировича з посади заступника Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.
Додамо, що Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 24 червня.
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