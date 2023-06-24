Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 24 червня

Затверджено план заходів з оптимізації процесів військово-лікарської експертизи на 2023 рік.

У суботу, 24 червня, Кабінет міністрів провів засідання. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Схвалено проект Закону «Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі карантину рослин». Законопроектом пропонується припинити дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі карантину рослин, вчиненої 07.06.2011 в Москві та ратифікованої Законом України від 18.09.2012 N 5258-VI.

Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про основи національного спротиву»щодо залучення ветеранів війни до організації та здійснення підготовки громадян України до національного спротиву». Законопроектом передбачається можливість залучення ветеранів війни до організації та здійснення завдань підготовки громадян України до національного спротиву з урахуванням отриманого ветеранами війни бойового досвіду, а також розширюється склад субʼєктів, відповідальних за здійснення початкової загальновійськової підготовки громадян шляхом додавання Мінветеранів.

Приведено положення Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість та Порядку звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію України товарів і послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з ними, у відповідність до норм Податкового кодексу України з урахуванням змін, внесених ЗУ від 12.01.2023 N 2888-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг».

Внесено зміни до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), Методики оцінки майна та Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство стосовно проведення інвентаризації та оцінки майна в умовах бойових дій або тимчасової окупації, внесено зміни в частині конкретизації випадків відтермінування проведення інвентаризації та оцінки майна під час перетворення державних підприємств в акціонерні товариства. Внесено зміни до розпорядження КМУ від 23.12.2022 N 1197 «Деякі питання управління державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», якими встановлено додаткові повноваження Мінекономіки щодо здійснення заходів з перетворення ДП «НАЕК «Енергоатом» в АТ «НАЕК «Енергоатом» у частині затвердження/прийняття зведеного акта інвентаризації; переліку необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці з метою передачі до статутного капіталу товариства; акта оцінки майна ДП «НАЕК «Енергоатом» з метою визначення розміру статутного капіталу товариства.

Внесено зміни у додаток 2 до Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства. Доповнено перелік культур, запланованих для посадки за рахунок грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, шипшиною та мигдалем.

Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Електронне урядування». Передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються на створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування, зокрема, Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі впровадження на порталі електронних відображень інформації, що міститься у документах, та електронних послуг, надання яких з використанням зазначеного порталу передбачено нормативно-правовими актами.

Внесено зміни до Порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан, якими передбачено можливість перебування без виданих перепусток у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях, де запроваджено комендантську годину адвокатів, призначених регіональними центрами, для надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення, особам, та визначено перелік документів, які дозволятимуть таке перебування. Внесено зміни до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якими передбачено, що механізм автоматизованого обміну інформацією з використанням інформаційно-комунікаційних систем про затриманих осіб між субʼєктами подання інформації та регіональними центрами встановлюється Міністерством юстиції України та заінтересованими органами державної влади, а у разі запровадження такого обміну регіональному центру передаються відомості про дату і час прибуття адвоката до затриманої особи та його вибуття (за наявності).

Приведено у відповідність із ЗУ «Про медіа» постанови КМУ від 14.04.1997 N 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, обʼєднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»; від 18.01.2003 N 61 «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів»; від 01.04.2004 N 429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах»; від 31.05.2006 N 784 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»; від 24.09.2008 N 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян»; від 05.11.2008 N 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади»; від 03.11.2010 N 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»; від 02.07.2014 N 228 «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України»; від 27.11.2019 N 976 «Деякі питання Єдиної системи опрацювання звернень».

Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2» в частині зміни назви головного розпорядника субвенції з Мінрегіону на Мініфраструктури та викладення в новій редакції Додатку 1 до Порядку та умов «Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення обʼєктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2» у 2023 році» з, серед іншого, доповненням переліку громад Херсонською міською територіальною громадою.

Внесено зміни до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал. Встановлено умови укладення договорів про надання послуги польового оцінювання між заявниками (субʼєктами насінництва та/або розсадництва) та безпосередньо з аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить діяльність як незалежний експерт; вимогу для органу із сертифікації виконувати вибіркове оцінювання обсягом не менше пʼяти відсотків робіт (посівів або насаджень щодо яких проводитиметься польове оцінювання); обовʼязок аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який провадить діяльність як незалежний експерт, при виконанні робіт з визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу забезпечувати дотримання конфіденційності щодо інформації, яку він отримує в процесі виконання робіт, незалежність від комерційних та інших інтересів субʼєкта насінництва та розсадництва; персональну відповідальність аудитора із сертифікації (агронома- інспектора), який провадить діяльність як незалежний експерт, за достовірність відомостей, внесених до виданих актів польового оцінювання та актів бракування насіннєвих посівів та насаджень багаторічних рослин.

Внесено зміни до постанови КМУ від 03.12.2020 N 1194 «Про затвердження Порядку визначення компенсації, що надається субʼєктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обовʼязки». Доповнено постанову положеннями щодо забезпечення перевірки розрахунку компенсації субʼєктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обовʼязки, а також непокритих доходами витрат, здійснених з метою виконання спеціальних обовʼязків. Викладено Порядок визначення компенсації, що надається субʼєктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обовʼязки, в новій редакції, яка, серед іншого, передбачає зменшення коефіцієнту допустимого рівня прибутку субʼєктів ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обовʼязки, з 5 відсотків до 2 відсотків, а також застосування для розрахунку обсягу компенсації показника економічно обгрунтованих витрат, понесених субʼєктом на придбання імпортованого природного газу, які розраховуються за фактичною середньозваженою ціною придбання імпортованого газу з врахуванням тарифу на вхід в ГТС України.

Внесено зміни до Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Передбачено, що з метою забезпечення однакового застосування всіма митними органами правил класифікації товарів рішення щодо класифікації товарів згідно з УКТЗЕД та рішення щодо зобовʼязуючої інформації з питань класифікації товарів приймаються митними органами з урахуванням підходів до класифікації окремих товарів згідно з Комбінованою номенклатурою, закріплених у відповідних актах права ЄС (acquis ЄС), за умови, що такі підходи не суперечать положенням Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів. Доручено Державній митній службі забезпечити оприлюднення переліку рішень щодо класифікації товарів згідно з Комбінованою номенклатурою, передбачених у відповідних актах права ЄС, на день прийняття вищезазначених змін, за умови, що такі рішення не суперечать положенням Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, та оновлення такого переліку не рідше ніж раз на квартал; забезпечити підготовку та оприлюднення інформації щодо відповідності кодів товарів, зазначених у відповідних актах права ЄС, кодам чинної версії товарної номенклатури УКТЗЕД.

Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів державного управління та інших осіб, які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях України. Передбачено, що реалізація експериментального проекту здійснюється протягом воєнного стану і 12 місяців з дня його припинення чи скасування, але не більше двох років, починаючи: щодо керівних працівників і спеціалістів державного управління - з дати набрання чинності Порядком; щодо інших осіб - з 01.01.2024.

Внесено зміни до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, Порядку функціонування електронної системи охорони здоровʼя, Порядку укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію, Порядку проведення перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоровʼя (крім інформації про стан здоровʼя людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, та інформаційної взаємодії під час такої перевірки, з метою врегулювання питання оптимізації структури центральної бази даних електронної системи охорони здоровʼя, зокрема використання даних зазначеної системи для розробки програми медичних гарантій, управління охороною здоровʼя та формування статистичної інформації у сфері охорони здоровʼя, внесення медичної інформації про обовʼязкові медичні огляди, ведення електронних медичних карт пацієнтів, а також забезпечення електронної взаємодії субʼєктів господарювання у сфері охорони здоровʼя для здійснення електронного документообігу. Виключено Реєстр договорів про медичне обслуговування населення та Реєстр договорів про реімбурсацію із системи реєстрів центральної бази даних електронної системи охорони здоровʼя та включено їх відомості до інформаційної системи Національної служби здоровʼя України в центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я.

Внесено зміни до пункту 1 Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, якими приведено поняття «доручення уповноважених державних органів України» у відповідність до вимог пункту 3 частини четвертої статті 2 ЗУ «Про прикордонний контроль».

Затверджено бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік із урахуванням виконання функцій з управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, загальнообовʼязковим державним соціальним страхуванням у звʼязку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообовʼязковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, а також надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Припинено дію Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх країн, вчиненої 14.01.1993.

Виділено Міністерству у справах ветеранів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі 200 млн 633, 87 тис. гривень (видатки розвитку) на бюджетну програму «Заходи із психологічної допомоги, соціальної, професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, розвитку спорту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків» для реалізації проекту «Реконструкція Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, вул. Центральна, 228».

Передано цілісні майнові комплекси державного начального закладу «Центр сфери обслуговування м. Житомира», державного начального закладу «Центр легкої промисловості та побутового обслуговування населення м. Житомира» та Житомирського професійного політехнічного ліцею у власність Житомирської міської територіальної громади.

Затверджено план заходів з оптимізації процесів військово-лікарської експертизи на 2023 рік. Установлено, що виконання плану заходів здійснюється за рахунок фінансових ресурсів міжнародної технічної допомоги, а також інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Внесено зміни до розпорядження КМУ від 10.01.2023 N 20 «Про розподіл коштів з рахунка «Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури» для відновлення у 2023 році пошкоджених багатоквартирних житлових будинків у Київській області». Здійснено передачу коштів з рахунка «Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури», відкритого в Національному банку, у сумі 638 млн. 935,395 тис. гривень Київській обласній державній адміністрації (для Київської обласної військової адміністрації) на нову бюджетну програму (видатки розвитку) для відновлення y 2023-2024 роках пошкоджених багатоквартирних житлових будинків у Київській області. Установлено, що головним розпорядником коштів державного бюджету та відповідальним виконавцем бюджетної програми, на яку передаються кошти, є Київська обласна державна адміністрація (Київська обласна військова адміністрація), а розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня - Департамент регіонального розвитку КОДА. Уточнено обсяги фінансування та перелік обʼєктів, які підлягають відновленню за рахунок коштів з рахунка «Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури».

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