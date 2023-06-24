Іран вслід за Казахстаном відмовився допомагати Путіну

Іран назвав спробу збройного заколоту внутрішньою справою росії.

Офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що події, які наразі відбуваються в рф, є внутрішньою справою цієї країни. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на МЗС Тегерану.

«Представник МЗС Насер Канаані назвав інцидент у росії внутрішньою справою цієї країни і додав, що Іран підтримує верховенство закону в російській федерації», — йдеться у повідмоленні.

Раніше стало відомо, що Путін зателефонував до президента Казахстану Токаєва , а той відповів, що все, що відбувається, − внутрішня справа росії.

Також повідомляється, що наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна.

А ще диктатор підписав закон, який дозволяє затримувати росіян за порушення режиму воєнного стану.

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