У рф дозволили затримувати на 30 діб за порушення режиму воєнного стану, який поки не ввели в країні.

У суботу, 24 червня, Путін підписав закон, який дозволяє затримувати росіян за порушення режиму воєнного стану. Про це повідомляють росЗМІ.

«Путін підписав закон, який дозволяє затримувати на 30 діб за порушення режиму воєнного стану», – йдеться у повідомлені.

Як відомо, наразі в рф немає воєнного стану. Запроваджено лише режим «контртерористичної операції».

Також закон запроваджує можливість затримання пасажирського транспорту за відсутності маршрутної картки до сплати штрафу.

За недотримання норм, встановлених законом «Про військовий стан» , федеральними законами та інші нормативними правовими актами рф з питань воєнного стану, громадян встановлюється штраф у вигляді тисячі рублів чи адміністративний арешт до 30 діб, якщо ці дії містять кримінально караного дії. Для посадових осіб штраф становитиме до 2 тисяч рублів чи адміністративний арешт терміном до 30 діб.

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Додамо, що літак російського диктатора Путіна вилетів із Москви. Він прямує у напрямку Санкт-Петербурга. У ЗМІ припускають, що російські «еліти» тікають з Москви на тлі подій.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.