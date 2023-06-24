Літак Путіна покидає Москву і, ймовірно, летить у Петербург, — ЗМІ

У ЗМІ припускають, що російські «еліти» тікають з Москви на тлі подій.

Літак російського диктатора Путіна вилетів із Москви. Він прямує у напрямку Санкт-Петербурга. Про це пишуть у ЗМІ.

За даними порталу Flightradar24, президентський літак вилетів з Москви у напрямку Санкт-Петербурга. Попередньо Москву покинув і Мішустін.

З Москви до Пітера прямують відразу кілька бізнес-джетів. Скоріш за все "еліти" залишають Москву, яку збираються атакувати вагнерівці.

Деякі українські ЗМІ з посиланням на дані розвідки стверджують, що пунктом призначення Путіна є його резиденція у Валдаї (Новгородська область).

Тим часом його прессекретар Пєсков каже, що диктатор нібито "працює у Кремлі".

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Пригожин заявив, що "Вагнер" захопив всі військові об'єкти Ростова.

Ситуація у Воронезькій області дуже неспокійна. За даними ЗМІ, вагнерівці захопили контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа.

Як ми писали, вагнерівці рішуче прямують до Москви, тому там перекривають дороги і виводять військову техніку.

Президент Володимир Зеленський сказав, що росія довго маскувала пропагандою свою слабкість.

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