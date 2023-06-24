Самолет Путина покидает Москву и, вероятно, летит в Петербург, — СМИ

В СМИ предполагают, что российские «элиты» убегают из Москвы на фоне событий.

Самолет российского диктатора Путина вылетел из Москвы. Он следует в направлении Санкт-Петербурга. Об этом пишут в СМИ.

По данным портала Flightradar24, президентский самолет вылетел из Москвы в направлении Санкт-Петербурга. Предварительно Москву покинул и Мишустин.

Из Москвы в Питер направляются сразу несколько бизнес-джетов. Скорее всего, "элиты" покидают Москву, которую собираются атаковать вагнеровцы.

Некоторые украинские СМИ со ссылкой на данные разведки утверждают, что пунктом назначения Путина является его резиденция в Валдае (Новгородская область).

Между тем его пресс-секретарь Песков говорит, что диктатор якобы "работает в Кремле".

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Путин приказал вооруженным силам рф нейтрализовать тех, кто организовал вооруженный мятеж.

Пригожин заявил, что "Вагнер" захватил все военные объекты Ростова.

Также в СМИ писали, что вагнеровцы захватили контроль над всеми военными объектами Воронежа.

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