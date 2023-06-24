Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Верховной Раде предлагается изменить размер ставок судебного сбора по делам о банкротстве (неплатежеспособность). В частности, предоставить юридическим и физическим лицам, в том числе ФЛП, находящимся в судебных процедурах банкротства, право на отсрочку и рассрочку уплаты судебного сбора, его уменьшение или освобождение от уплаты.

Так, Кабмин в лице министра юстиции Дениса Малюськи зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 9401 о внесении изменений в Закон Украины «О судебном сборе» об уплате судебного сбора по делам о банкротстве (неплатежеспособности)».

А именно предлагается внести изменения в Закон, предусматривающие:

взимание судебного сбора за подачу в суд искового заявления и другого заявления, предусмотренного КУзПБ;

установление ставок судебного сбора за подачу заявлений в хозяйственный суд по делу о банкротстве (неплатежеспособности);

предоставление юридическим и физическим лицам, в том числе физическим лицам – предпринимателям, находящимся в судебных процедурах банкротства, права на отсрочку и рассрочку уплаты судебного сбора, уменьшение его размера или освобождение от уплаты.

Как отмечает Минюст в финансово-экономическом обосновании к проекту, по данным Государственной судебной администрации, осуществившей подготовку финансово-экономических расчетов к проекту Закона, в случае принятия его в текущем году произойдет увеличение доходов в государственный бюджет («Судебный сбор») на 550 тыс. грн и ежегодно на 942,8 тыс. грн в течение следующих трех лет его реализации.

Указанные средства будут направлены на обеспечение осуществления судопроизводства и функционирования органов судебной власти, а также на обеспечение архитектурной доступности помещений судов, доступности информации, размещаемой в суде, для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

«Реализация проекта Закона не несет рисков, в том числе фискальных, для государственного бюджета», указывает Минюст.

Обґрунтування Мін’юсту

У межах проведеного Міністерством юстиції України моніторингу впровадження та аналізу ефективності прийнятих нормативно-правових актів у сферах правового регулювання, зокрема банкрутства, було досліджено питання справляння судового збору у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

Під час дослідження виявлено проблему щодо неузгодженості між собою положень Кодексу України з процедур банкрутства (КУзПБ) та Закону в частині справляння судового збору у справах про банкрутство.

Про наявність цієї ж проблеми та необхідність її законодавчого врегулювання також наголошено у листі Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду, який надійшов до Мін’юсту.

Так, процедура банкрутства є окремою судовою процедурою, яка здійснюється господарськими судами з переважним застосуванням норм матеріального та процесуального права, визначених КУзПБ.

Загальні норми Господарського процесуального кодексу застосовуються при розгляді справ про банкрутство (неплатоспроможність) настільки, наскільки це узгоджується з логікою законодавчого регулювання відносин банкрутства (неплатоспроможності).

Процедура банкрутства використовує процесуальні норми ГПК, що мають універсальний характер, тобто розраховані як на позовне провадження, так і на процедуру банкрутства.

Окремі процесуальні норми КУзПБ, що визначають особливості провадження у справах про банкрутство, можуть містити зворотну відсилку до норм ГПК. Наприклад, частиною третьою статті 7 КУзПБ встановлено, що спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими ГПК.

З метою унормування переліку документів і дій, за які справляється судовий збір, а також платників податків у процедурах банкрутства необхідно внести зміни до Закону, якими окремим пунктом встановити ставки судового збору за подання заяв до господарського суду у справі про банкрутство.

Нормами ГПК визначено, що господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, установлених КУзПБ. Розгляд таких справ закінчується постановленням ухвали, прийняттям постанови чи видачею судового наказу (статті 12, 232 ГПК).

Провадження у справах про банкрутство як окрема форма господарського процесу має певні особливості порівняно з позовним провадженням, у тому числі характером судових рішень, що ухвалюються у справах про банкрутство.

До постанов, які приймаються у справах про банкрутство і за своєю правовою природою є судовими рішеннями, належать постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури/погашення боргів боржника, тому за подання апеляційної та касаційної скарги на постанову суду про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури/погашення боргів боржника судовий збір має справлятися на загальних підставах і саме у фіксованому розмірі через неможливість визначити базову ставку, від якої він може обчислюватись.

Слід зазначити, що з метою забезпечення чіткості та зрозумілості ставок судового збору, що справляється за подання позовних заяв (майнового чи немайнового характеру) в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність), пропонується ставки судового збору за подання заяв, зазначених у підпункті 10 пункту 2 частини другої статті 4 чинної редакції Закону, передбачити у запропонованих проєктом Закону підпунктах 2–4 пункту 21 частини другої статті 4 Закону.

Водночас підпунктом 3 пункту 21 частини другої статті 4 Закону (редакції проєкту Закону) пропонується визначити ставку судового збору за подання позовної заяви майнового характеру в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Чинними положеннями підпункту 10 пункту 2 частини другої статті 4 Закону встановлено, що за подання до господарського суду заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство ставка судового збору становить 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Таким чином, проєктом Закону ставку судового збору за подання вказаної категорії заяв пропонується збільшити, а саме з 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1,5 відсотки ціни позову.

Крім того, 15.04.2023 набрав чинності Закон України від 20.03.2023 №2971-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», положеннями якого, зокрема, виключено абзац другий частини четвертої статті 34 КУзПБ щодо додання до заяви боржника про відкриття провадження у справі про банкрутство доказів сплати судового збору. З огляду на викладене підпунктом 1 пункту 21 частини другої статті 4 Закону (редакції проєкту Закону) пропонується визначити, виключно для кредитора, розмір ставки судового збору за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

З метою забезпечення осіб, які перебувають у скрутному фінансовому становищі, правом на доступ до суду та ефективний засіб юридичного захисту юридичних та фізичних осіб, у тому числі фізичної особи – підприємця, які перебувають у судових процедурах банкрутства, пропонуємо проєктом Закону надати їм право на відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від сплати.

Існують випадки, коли у боржника відсутнє майно, «порожня» ліквідаційна маса, а кредитори не мають реальної можливості утворити фонд для оплати винагороди та витрат на здійснення ліквідаційної процедури (державні органи, Пенсійний фонд України тощо). З огляду на зазначене проєктом Закону пропонується внести зміни до статті 8 Закону, якими передбачити, що враховуючи майновий стан боржника, стосовно якого здійснюється ліквідаційна процедура або процедура погашення боргів, суд може своєю ухвалою за клопотанням арбітражного керуючого (ліквідатора, керуючого реалізацією) зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати.

Також відповідних редакційних змін потребує пункт 15 частини першої статті 5 Закону щодо офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом, як це передбачено статтями 45, 60 та 119 КУзПБ.

Нижче наводимо порівняльну таблицю.

Автор: Наталья Мамченко

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