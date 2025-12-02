В Украине могут продлить срок на оцифровку трудовых книжек

Через войну оцифровку трудовых книжек могут продлить, чтобы не допустить потери данных о трудовом стаже украинцев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №14257, который предусматривает продление сроков внесения данных из бумажных трудовых книжек в электронную систему. Документ направлен на сохранение информации о трудовом стаже работников и обеспечение полноценного учета данных в будущем.

В пояснительной записке говорится, что Пенсионный фонд Украины мог бы вносить сведения о трудовой деятельности работников в Государственный реестр обязательного государственного социального страхования в течение срока действия военного положения, введенного Указом Президента от 24 февраля 2022 года, и еще три года после его прекращения или отмены. Внесение данных осуществлялось бы на основании информации, представленной работодателем или работником, в сроки и в порядке, установленными Пенсионным фондом Украины по согласованию с соответствующими центральными органами власти.

На 2025 год остаётся значительное количество трудовых книжек, которые еще не были оцифрованы. Процесс внесения данных осложнился из-за вооруженной агрессии РФ: часть работодателей потеряла доступ к архивам, предприятия на временно оккупированных или деоккупированных территориях не могли вести полноценную кадровую работу, а некоторые учреждения приостановили деятельность или релокировались.

Принятие закона в будущем позволит гарантировать защиту прав работников на учет трудового стажа и избежать потери информации о периодах трудовой деятельности. Законопроект также не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета и будет способствовать завершению цифровой трансформации в сфере трудовых отношений.

На данном этапе Комитету Верховной Рады поручено доработать законопроект с учетом предложений субъектов законодательной инициативы и представить его на рассмотрение во втором чтении.

Автор: Анастасия Гришкова

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.