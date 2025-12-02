В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт №14257, який передбачає продовження строків внесення даних із паперових трудових книжок до електронної системи. Документ має на меті зберегти інформацію про трудовий стаж працівників і забезпечити повноцінний облік даних у майбутньому.

У пояснювальній записці йдеться, що Пенсійний фонд України міг би вносити відомості про трудову діяльність працівників до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку дії воєнного стану, введеного Указом Президента від 24 лютого 2022 року, та ще три роки після його припинення або скасування. Внесення даних здійснювалося б на підставі інформації, поданої роботодавцем або працівником, у строки та за порядком, встановленими Пенсійним фондом за погодженням із відповідними центральними органами влади.

Станом на 2025 рік залишається значна кількість трудових книжок, які ще не були оцифровані. Процес внесення даних ускладнився через збройну агресію РФ: частина роботодавців втратила доступ до архівів, підприємства на тимчасово окупованих або деокупованих територіях не могли вести повноцінну кадрову роботу, а деякі установи призупинили діяльність або релокувалися.

Прийняття закону у майбутньому дозволить гарантувати захист прав працівників на облік трудового стажу та уникнути втрати інформації про періоди трудової діяльності. Законопроєкт також не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету і сприятиме завершенню цифрової трансформації у сфері трудових відносин.

На даному етапі Комітету Верховної Ради доручено доопрацювати законопроєкт з урахуванням пропозицій суб’єктів законодавчої ініціативи та подати його на розгляд у другому читанні.

Автор: Анастасія Гришкова

