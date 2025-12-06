Зеленский присвоил звание бригадного генерала шести полковникам ВСУ и Минобороны

Среди награжденных — руководители инженерных войск, объединенных сил и Сухопутных войск.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении воинского звания бригадного генерала шести полковникам.

Об этом говорится в указах №903–908/2025.

Звания получили:

- Василий Сиротенко — начальник инженерных войск, начальник управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ;

- Дмитрий Ткаченко — заместитель начальника Объединенного штаба Командования объединенных сил ВСУ;

- Виктор Бригинец — начальник Объединенного штаба, заместитель командующего объединенными силами ВСУ;

- Павел Процюк — командир 12 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ;

- Виталий Пазевич — начальник оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ;

- Юрий Люлька — начальник Главного управления делами Министерства обороны Украины.

