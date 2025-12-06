Зеленский присвоил звание бригадного генерала шести полковникам ВСУ и Минобороны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении воинского звания бригадного генерала шести полковникам.
Об этом говорится в указах №903–908/2025.
Звания получили:
- Василий Сиротенко — начальник инженерных войск, начальник управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ;
- Дмитрий Ткаченко — заместитель начальника Объединенного штаба Командования объединенных сил ВСУ;
- Виктор Бригинец — начальник Объединенного штаба, заместитель командующего объединенными силами ВСУ;
- Павел Процюк — командир 12 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ;
- Виталий Пазевич — начальник оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ;
- Юрий Люлька — начальник Главного управления делами Министерства обороны Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.