Зеленський присвоїв звання бригадного генерала шістьом полковникам ЗСУ та Міноборони

Серед відзначених — керівники інженерних військ, об’єднаних сил та Сухопутних військ.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння військового звання бригадного генерала шістьом полковникам.

Про це йдеться в указах №903–908/2025.

Звання отримали:

- Василь Сиротенко — начальник інженерних військ, начальник управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ;

- Дмитро Ткаченко — заступник начальника Об’єднаного штабу Командування об’єднаних сил ЗСУ;

- Віктор Бригинець — начальник Об’єднаного штабу, заступник командувача об’єднаних сил ЗСУ;

- Павло Процюк — командир 12 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ;

- Віталій Пазевич — начальник оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ;

- Юрій Люлька — начальник Головного управління справами Міністерства оборони України.

