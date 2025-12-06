  1. В Україні

Зеленський присвоїв звання бригадного генерала шістьом полковникам ЗСУ та Міноборони

13:55, 6 грудня 2025
Серед відзначених — керівники інженерних військ, об’єднаних сил та Сухопутних військ.
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала шістьом полковникам ЗСУ та Міноборони
Фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння військового звання бригадного генерала шістьом полковникам.

Про це йдеться в указах №903–908/2025.

Звання отримали:

- Василь Сиротенко — начальник інженерних військ, начальник управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ;

- Дмитро Ткаченко — заступник начальника Об’єднаного штабу Командування об’єднаних сил ЗСУ;

- Віктор Бригинець — начальник Об’єднаного штабу, заступник командувача об’єднаних сил ЗСУ;

- Павло Процюк — командир 12 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ;

- Віталій Пазевич — начальник оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ;

- Юрій Люлька — начальник Головного управління справами Міністерства оборони України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові Володимир Зеленський Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Районний суд скасував штраф, виписаний водію на підставі відповіді ChatGPT

Поліція посилалась на штучний інтелект, щоб довести технічну несправність авто, проте суд вирішив, що такі дані не можуть бути доказом у справі.

У Верховній Раді активно просувають законопроект про громадянство суддів, їх помічників та присяжних

Верховна Рада взялася усунути законодавчі прогалини, що роками дозволяли чиновникам мати подвійне громадянство.

Земля фермерського господарства не успадковується: ВС роз’яснив, що постійне користування залишається за СФГ

ВС відхилив касаційну скаргу спадкоємця, який вимагав визнати за собою право довічного успадкованого володіння на земельну ділянку.

У Раді готуються оновити правила оренди державного й комунального майна – що передбачає документ

Як цифрова революція змінить оренду державного майна: що обіцяє новий законопроєкт.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]