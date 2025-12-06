Зеленський присвоїв звання бригадного генерала шістьом полковникам ЗСУ та Міноборони
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння військового звання бригадного генерала шістьом полковникам.
Про це йдеться в указах №903–908/2025.
Звання отримали:
- Василь Сиротенко — начальник інженерних військ, начальник управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ;
- Дмитро Ткаченко — заступник начальника Об’єднаного штабу Командування об’єднаних сил ЗСУ;
- Віктор Бригинець — начальник Об’єднаного штабу, заступник командувача об’єднаних сил ЗСУ;
- Павло Процюк — командир 12 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ;
- Віталій Пазевич — начальник оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ;
- Юрій Люлька — начальник Головного управління справами Міністерства оборони України.
