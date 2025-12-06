Кабмин продлил переход на новые стандарты для химической продукции: бизнес получил дополнительное время

Правительство отложило действие требований регламентов, чтобы предприятия смогли постепенно адаптироваться к европейским стандартам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров утвердил изменения в двух ключевых технических регламентах в сфере химической безопасности, которые позволят бизнесу получить больше времени для перехода на новые стандарты. Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Изменения внесены в:

Технический регламент классификации опасности, маркировки и упаковки химической продукции (CLP) — постановление КМУ №539 от 10 мая 2024 года; Технический регламент по безопасности химической продукции (REACH) — постановление КМУ №847 от 23 июля 2024 года.

Обновление необходимо для гармонизации процедур с европейским законодательством и обеспечения предприятиям реального времени для адаптации в условиях военного положения.

Что именно изменится

1. Продлена возможность продажи химической продукции, которая уже находилась на рынке до вступления в силу регламента CLP.

Такие товары можно реализовывать еще в течение одного года.

2. Требования CLP отложены:

до 15 ноября 2027 года — для химических веществ;

до 1 мая 2028 года — для смесей.

3. Положения REACH будут внедряться постепенно:

до 1 октября 2029 года — для веществ в количестве более 1000 тонн в год;

до 1 июня 2031 года — для 100–1000 тонн в год;

до 1 марта 2033 года — для 1–100 тонн в год.

4. Срок действия предварительной государственной регистрации химического вещества продлен еще на один год.

В Министерстве экономики подчеркивают, что эти изменения снизят нагрузку на производителей и импортеров, обеспечат более плавный переход к европейским стандартам и поддержат бизнес в условиях войны.

Справка

UA-CLP — украинский аналог европейского CLP Regulation, который регулирует классификацию опасности, маркировку и упаковку химических веществ и смесей.

UA-REACH — технический регламент, устанавливающий требования к регистрации, оценке и контролю обращения химических веществ, приближая украинские нормы к европейскому REACH.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.