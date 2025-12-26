В Украине продлили до 2027 года льготы на импорт БПЛА и оборонного оборудования

В Украине продлили таможенные льготы на импорт товаров оборонного назначения и расширили их перечень.

Действие льгот по уплате таможенных платежей при импорте отдельных товаров оборонного назначения продлено, а перечень таких товаров расширен. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

26 декабря 2025 года вступили в силу Законы Украины №4709-ІХ и №4710-ІХ, принятые Верховной Радой 4 декабря 2025 года. Документы направлены на усиление обороноспособности государства и решение проблем с энергообеспечением, вызванных военной агрессией РФ.

Расширение перечня товаров

В частности, законами дополнен перечень товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины с освобождением от налога на добавленную стоимость в случае, если их конечными получателями являются правоохранительные органы, Министерство обороны, Вооруженные силы Украины и другие военные формирования. В этот перечень включены симуляторы боевых действий, которые классифицируются по товарной подкатегории 9023 00 80 00 согласно УКТ ВЭД.

Льготы для производителей БПЛА и другого оборудования

Также расширен перечень производственных процессов в отношении товаров, которые освобождаются от обложения таможенными платежами при ввозе на таможенную территорию Украины разработчиками и производителями беспилотных летательных аппаратов, машин механизированного разминирования и активных средств противодействия технической разведке. Отныне такие товары можно импортировать с налоговой льготой не только для производства или ремонта, но и для модернизации товаров оборонного назначения.

Изменение целевого использования товаров

Кроме того, урегулирован вопрос изменения целевого использования импортируемых производителями товаров в случаях, если они признаны непригодными для использования как отдельно, так и в составе готового изделия, в частности из-за окончательного или неустранимого брака, при условии подтверждения их списания или уничтожения. Такие же нормы применяются к товарам, уничтоженным или безвозвратно утраченным в результате аварий или действия обстоятельств непреодолимой силы, при наличии документального подтверждения. Отдельно определен порядок действий в случае, если производитель отказывается от использования товаров по целевому назначению, при условии уплаты таможенных платежей или их вывоза за пределы таможенной территории Украины.

Продление срока действия льгот

Законами также продлен срок действия налоговых льгот. До 2027 года сохранено освобождение для беспилотных летательных аппаратов, прицелов, тепловизоров, антидроновых ружей и других подобных товаров, которые ввозятся или пересылаются в Украину предприятиями и гражданами. До 2029 года продлены льготы для гидравлических турбин, ветроэнергетических генераторов и другого оборудования для возобновляемой энергетики.

