В Україні продовжили до 2027 року пільги на імпорт БПЛА та оборонного обладнання

В Україні продовжили митні пільги на імпорт товарів оборонного призначення та розширили їх перелік.

Дію пільг зі сплати митних платежів під час імпорту окремих товарів оборонного призначення продовжено, а перелік таких товарів розширено. Про це повідомила Державна митна служба.

26 грудня 2025 року набрали чинності Закони України №4709-ІХ та №4710-ІХ, ухвалені Верховною Радою 4 грудня 2025 року. Документи спрямовані на посилення обороноздатності держави та розв’язання проблем з енергозабезпеченням, спричинених воєнною агресією РФ.

Розширення переліку товарів

Зокрема, законами доповнено перелік товарів, що ввозяться на митну територію України зі звільненням від податку на додану вартість у разі, якщо їх кінцевими отримувачами є правоохоронні органи, Міністерство оборони, Збройні сили України та інші військові формування. До цього переліку включено симулятори бойових дій, які класифікуються за товарною підкатегорією 9023 00 80 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Пільги для виробників БПЛА та іншого обладнання

Також розширено перелік виробничих процесів щодо товарів, які звільняються від оподаткування митними платежами під час ввезення на митну територію України розробниками та виробниками безпілотних літальних апаратів, машин механізованого розмінування та активних засобів протидії технічним розвідкам. Відтепер такі товари можна імпортувати з податковою пільгою не лише для виробництва або ремонту, а й для модернізації товарів оборонного призначення.

Зміна цільового використання товарів

Крім того, врегульовано питання зміни цільового використання імпортованих виробниками товарів у випадках, якщо вони визнані непридатними для використання як окремо, так і у складі готового виробу, зокрема через остаточний або невиправний брак, за умови підтвердження їх списання чи знищення. Такі ж норми застосовуються до товарів, знищених або безповоротно втрачених унаслідок аварій чи дії обставин непереборної сили, за наявності документального підтвердження. Окремо визначено порядок дій у разі, якщо виробник відмовляється від використання товарів за цільовим призначенням, за умови сплати митних платежів або їх вивезення за межі митної території України.

Продовження строку дії пільг

Законами також продовжено строк дії податкових пільг. До 2027 року збережено звільнення для безпілотних літальних апаратів, прицілів, тепловізорів, антидронових рушниць та інших подібних товарів, які ввозяться або пересилаються в Україну підприємствами та громадянами. До 2029 року подовжено пільги для гідравлічних турбін, вітроенергетичних генераторів та іншого обладнання для відновлюваної енергетики.

