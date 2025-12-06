  1. В Україні

Уряд продовжив перехід на нові стандарти для хімічної продукції: бізнес отримав додатковий час

14:13, 6 грудня 2025
Кабмін відтермінував дію вимог регламентів, щоб підприємства змогли поступово адаптуватися до європейських стандартів.
Кабінет міністрів ухвалив зміни до двох ключових технічних регламентів у сфері хімічної безпеки, що дозволять бізнесу отримати більше часу для переходу на нові стандарти. Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Зміни внесено до:

  1. Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції (CLP) — постанова КМУ №539 від 10 травня 2024 року;
  2. Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції (REACH) — постанова КМУ №847 від 23 липня 2024 року.

Оновлення необхідне для гармонізації процедур із європейським законодавством та забезпечення підприємствам реального часу для адаптації в умовах воєнного стану.

Що саме зміниться

1. Продовжено можливість продажу хімічної продукції, яка була на ринку до набрання чинності регламентом CLP.

Такі товари можна реалізовувати ще протягом одного року.

2. Вимоги CLP відтерміновано:

  • до 15 листопада 2027 року — для хімічних речовин;
  • до 1 травня 2028 року — для сумішей.

3. Положення REACH впроваджуватимуть поступово:

  • до 1 жовтня 2029 року — для речовин у кількості понад 1000 тонн на рік;
  • до 1 червня 2031 року — для 100–1000 тонн на рік;
  • до 1 березня 2033 року — для 1–100 тонн на рік.

4. Дію попередньої державної реєстрації хімічної речовини продовжено ще на один рік.

У Міністерстві економіки наголошують, що ці зміни зменшать навантаження на виробників і імпортерів, забезпечать більш плавний перехід до європейських стандартів та підтримають бізнес у воєнний час.

Довідка

UA-CLP — український аналог європейського CLP Regulation, який регулює класифікацію небезпечності, маркування та пакування хімічних речовин і сумішей.

UA-REACH — технічний регламент, що встановлює вимоги до реєстрації, оцінки й контролю обігу хімічних речовин, наближаючи українські норми до європейського REACH.

уряд Кабінет Міністрів України

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

