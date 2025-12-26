  1. В Украине

Налоговая сообщила, будут ли работать электронные сервисы с 31 декабря 2025 года, 1 и 2 января 2026 года

19:51, 26 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ГНС назвали особенности работы электронных сервисов с 31 декабря 2025 года.
Налоговая сообщила, будут ли работать электронные сервисы с 31 декабря 2025 года, 1 и 2 января 2026 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 31 декабря 2025 года по 2 января 2026 года будут проводиться регламентные и технические работы, связанные с завершением бюджетного 2025 года и началом бюджетного 2026 года. Об этом напомнила Государственная налоговая служба.

Работы будут осуществляться с учетом Регламента работы органов Государственной казначейской службы Украины, утвержденного приказом Казначейства от 03.12.2025 № 296.

«В указанный период возможны ограничения в работе электронных сервисов Государственной налоговой службы Украины», — заявили в ГНС.

31 декабря 2025 года — последний операционный день 2025 года для приема и обработки налоговых накладных и расчетов корректировки к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных, который будет продолжаться до 15:00.

2 января 2026 года — первый операционный день 2026 года для приема к обработке налоговых накладных и расчетов корректировки с учетом пункта 3 Порядка ведения Единого реестра налоговых накладных, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 № 1246.

«Результаты обработки электронных документов, кроме налоговых накладных и расчетов корректировки, которые поступят с 15:00 31 декабря 2025 года до 15:00 2 января 2026 года, будут направлены после завершения регламентных и технических работ.

Фискальный сервер контролирующего органа работает в штатном режиме с возможными ограничениями в ночное время», — заявили в ГНС.

Также там добавили, что начиная с 2 января информационно-коммуникационные системы Государственной налоговой службы Украины, в том числе Единый реестр налоговых накладных, будут работать в штатном режиме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Deepfake, дропы и крипта: Госфинмониторинг проанализировал актуальные схемы отмывания денег

В Украине исследовали финансовые риски и схемы отмывания денег в условиях российской агрессии.

Между Украиной и ЕС снова заработает научно-технологическое сотрудничество

Украинские ученые получат новые возможности для участия в международных проектах и обмена опытом с коллегами из Европейского Союза.

Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

В Украине предлагают повысить минимальную пенсию до 25 тысяч гривен

Законопроект предусматривает повышение минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность.

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]