Налоговая сообщила, будут ли работать электронные сервисы с 31 декабря 2025 года, 1 и 2 января 2026 года

В ГНС назвали особенности работы электронных сервисов с 31 декабря 2025 года.

С 31 декабря 2025 года по 2 января 2026 года будут проводиться регламентные и технические работы, связанные с завершением бюджетного 2025 года и началом бюджетного 2026 года. Об этом напомнила Государственная налоговая служба.

Работы будут осуществляться с учетом Регламента работы органов Государственной казначейской службы Украины, утвержденного приказом Казначейства от 03.12.2025 № 296.

«В указанный период возможны ограничения в работе электронных сервисов Государственной налоговой службы Украины», — заявили в ГНС.

31 декабря 2025 года — последний операционный день 2025 года для приема и обработки налоговых накладных и расчетов корректировки к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных, который будет продолжаться до 15:00.

2 января 2026 года — первый операционный день 2026 года для приема к обработке налоговых накладных и расчетов корректировки с учетом пункта 3 Порядка ведения Единого реестра налоговых накладных, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 № 1246.

«Результаты обработки электронных документов, кроме налоговых накладных и расчетов корректировки, которые поступят с 15:00 31 декабря 2025 года до 15:00 2 января 2026 года, будут направлены после завершения регламентных и технических работ.

Фискальный сервер контролирующего органа работает в штатном режиме с возможными ограничениями в ночное время», — заявили в ГНС.

Также там добавили, что начиная с 2 января информационно-коммуникационные системы Государственной налоговой службы Украины, в том числе Единый реестр налоговых накладных, будут работать в штатном режиме.

