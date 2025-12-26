Податкова повідомила, чи працюватимуть електронні сервіси 31 грудня 2025 року, 1 та 2 січня 2026 року

У ДПС назвали особливості роботи електронних сервісів з 31 грудня 2025 року.

З 31 грудня 2025 року по 2 січня 2026 року проводитимуться регламентні та технічні роботи, пов’язані із завершенням бюджетного 2025 року та початком бюджетного 2026 року. Про це нагадала Державна податкова служба.

Вони здійснюватимуться з урахуванням Регламенту роботи органів Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Казначейства від 03.12.2025 № 296.

«У зазначений період можливі обмеження в роботі електронних сервісів Державної податкової служби України», - заявили у ДПС.

31 грудня 2025 року – останній операційний день 2025 року для приймання та обробки податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних до Єдиного реєстру податкових накладних, який буде тривати до 15:00.

2 січня 2026 року – перший операційний день 2026 року для приймання до обробки податкових накладних та розрахунків коригування з урахуванням пункту 3 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1246.

«Результати обробки електронних документів, крім податкових накладних та розрахунків коригування, що надійдуть з 15 год 00 хв 31 грудня 2025 року до 15 год 00 хв 2 січня 2026 року, будуть надіслані після завершення регламентних та технічних робіт.

Фіскальний сервер контролюючого органу працює у штатному режимі з можливими обмеженнями у нічний час», - заявили у ДПС.

Також там додали, що починаючи з 2 січня, інформаційно-комунікаційні системи Державної податкової служби України, у тому числі Єдиний реєстр податкових накладних, працюватимуть у штатному режимі.

