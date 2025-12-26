  1. В Украине

Государственные заказчики смогут заключать долгосрочные контракты для оборонных закупок, — Свириденко

19:00, 26 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Глава правительства подчеркнула, что потребности будут формироваться не только на текущий год, но и на два следующих бюджетных периода.
Государственные заказчики смогут заключать долгосрочные контракты для оборонных закупок, — Свириденко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял изменения в порядок оборонных закупок на период военного положения. Решение принято во исполнение поручений Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Отныне государственные заказчики получили право заключать контракты на закупку товаров, работ и услуг из перечня “Оружие Победы” на весь производственный цикл — от разработки и производства до ремонта и восстановления», — заявила она.

Глава правительства подчеркнула, что потребности будут формироваться не только на текущий год, но и на два следующих бюджетных периода.

«Это дает Войску прогнозируемость, а оборонным предприятиям — возможность планировать производство, инвестиции и расширение мощностей», — сказала Юлия Свириденко.

Также она сообщила об обновлении подхода к предоплате. Ее размер и сроки теперь привязаны к этапам выполнения работ.

Премьер-министр отметила, что это позволяет финансировать производство ритмично, без остановок и кассовых разрывов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины оборона Укроборонпром Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Deepfake, дропы и крипта: Госфинмониторинг проанализировал актуальные схемы отмывания денег

В Украине исследовали финансовые риски и схемы отмывания денег в условиях российской агрессии.

Между Украиной и ЕС снова заработает научно-технологическое сотрудничество

Украинские ученые получат новые возможности для участия в международных проектах и обмена опытом с коллегами из Европейского Союза.

Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

В Украине предлагают повысить минимальную пенсию до 25 тысяч гривен

Законопроект предусматривает повышение минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность.

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]