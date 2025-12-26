Государственные заказчики смогут заключать долгосрочные контракты для оборонных закупок, — Свириденко

Глава правительства подчеркнула, что потребности будут формироваться не только на текущий год, но и на два следующих бюджетных периода.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял изменения в порядок оборонных закупок на период военного положения. Решение принято во исполнение поручений Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Отныне государственные заказчики получили право заключать контракты на закупку товаров, работ и услуг из перечня “Оружие Победы” на весь производственный цикл — от разработки и производства до ремонта и восстановления», — заявила она.

Глава правительства подчеркнула, что потребности будут формироваться не только на текущий год, но и на два следующих бюджетных периода.

«Это дает Войску прогнозируемость, а оборонным предприятиям — возможность планировать производство, инвестиции и расширение мощностей», — сказала Юлия Свириденко.

Также она сообщила об обновлении подхода к предоплате. Ее размер и сроки теперь привязаны к этапам выполнения работ.

Премьер-министр отметила, что это позволяет финансировать производство ритмично, без остановок и кассовых разрывов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.