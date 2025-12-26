  1. В Україні

Державні замовники зможуть укладати довгострокові контракти для оборонних закупівель, — Свириденко

19:00, 26 грудня 2025
Очільниця уряду підкреслила, що потреби формуватимуться не лише на поточний рік, а й на два наступні бюджетні періоди.
Державні замовники зможуть укладати довгострокові контракти для оборонних закупівель, — Свириденко
Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку оборонних закупівель на період воєнного стану. Рішення ухвалене на виконання доручень Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

«Відтепер державні замовники отримали право укладати контракти на закупівлю товарів, робіт і послуг з переліку «Зброя Перемоги» на весь виробничий цикл — від розробки й виробництва до ремонту та відновлення», - заявила вона.

Очільниця уряду підкреслила, що потреби формуватимуться не лише на поточний рік, а й на два наступні бюджетні періоди.

«Це дає Війську прогнозованість, а оборонним підприємствам — можливість планувати виробництво, інвестиції й розширення потужностей», - сказала Юлія Свириденко.

Також вона повідомила про оновлення підходу до передоплати. Її розмір і строки тепер прив’язані до етапів виконання робіт.

Премʼєр-міністр зазначила, що це дозволяє фінансувати виробництво ритмічно, без зупинок і касових розривів.

Кабінет Міністрів України оборона Укроборонпром Юлія Свириденко

