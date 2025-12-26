  1. В Украине

Как уплатить штраф за неявку по повестке в Резерв+: алгоритм действий

19:54, 26 декабря 2025
В приложении Резерв+ можно уплатить штраф за неявку по повестке.
Как уплатить штраф за неявку по повестке в Резерв+: алгоритм действий
Фото: mod.gov.ua
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в августе в Резерв+ появилась новая опция — уплата штрафа за неявку по повестке.

Министерство обороны разъяснило, как работает алгоритм уплаты за это нарушение, а также ответило на самые актуальные вопросы.

Какие повестки считаются врученными?

Врученной считается повестка, которую работники ТЦК направили по почте или вручили человеку лично. Каждая повестка имеет отметку в реестре «Оберег» о том, что ее отправили или вручили. Если человек не прибыл вовремя, это не освобождает его от обязанности явиться в ТЦК. Независимо от даты получения повестки, вы обязаны выполнить ее требование.

Я не знал, что мне пришла повестка. Что делать в такой ситуации?

Нужны доказательства того, что повестка вам действительно не поступала. Например, справка с почты об отсутствии повестки или уведомление о невозможности ее доставки. Тогда вы можете обратиться в ТЦК, и нарушение будет снято.

Если я уплачу штраф за неявку по повестке, исчезнет ли красная лента?

Да, в Резерв+ это будет видно. Отметка о нарушении и красная лента исчезнут. Однако если штраф не уплачен, вы и дальше будете видеть красную ленту в Резерв+.

Перестанут ли приходить повестки после уплаты штрафа?

Уплата штрафа позволяет закрыть одно нарушение и убрать красную ленту. Но это не отменяет вашей обязанности выполнять требования воинского учета. Поэтому повестки могут приходить и далее.

Если человеку вручили повестку надлежащим образом — лично или по почте, — он может считаться надлежащим образом предупрежденным руководителем ТЦК и СП о последствиях неявки, предусмотренных статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также статьями 336, 337 Уголовного кодекса Украины.

Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.

Мне пришла повестка, но по уважительной причине я не смог попасть в ТЦК вовремя. Появится ли у меня красная лента?

Закон определяет уважительными причинами стихийное бедствие, болезнь, смерть родственника или боевые действия. У вас есть три дня с даты, когда вы должны были явиться по повестке, чтобы сообщить ТЦК о неявке. И семь дней в целом, чтобы прибыть. Вопрос снятия красной ленты в таких случаях будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Алгоритм уплаты штрафа за неявку по повестке

Уплата штрафа за неявку по повестке работает так же, как и за несвоевременное уточнение данных.

  1. Загрузите Резерв+.
  2. Перейдите в раздел «Штрафы онлайн» и подайте заявление о признании нарушения.
  3. В течение трех дней ТЦК должен рассмотреть заявление и направить постановление. После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8 500 грн — 50% от полной суммы. На уплату отводится 20 дней.

Если не уплатить в течение этого срока, придется уплатить полную сумму — 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 грн.

После уплаты штрафа красная лента исчезнет. Обычно весь процесс длится около четырех дней. Чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа обновите военный документ в Резерв+.

Напоминаем, что обязанность выполнять требования воинского учета сохраняется. Поэтому повестки могут приходить и далее. Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.

А если подать заявление о признании правонарушения, но не уплатить штраф?

Если игнорировать уплату штрафа в течение 40 дней, дело поступит в исполнительную службу. Это может привести к блокированию банковских счетов, аресту имущества или транспорта и внесению в Единый реестр должников.

Если я уплатил штраф за неявку по повестке, посетив ТЦК лично, имею квитанцию, но в Резерв+ все равно вижу это нарушение — что делать?

Такое может произойти, если ТЦК и СП не внес информацию об оплате в реестр. Из-за этого информация не отобразилась и в приложении. Если вы уплатили штраф за это нарушение, вам не нужно признавать нарушение повторно и уплачивать штраф снова. Однако рекомендуем иметь при себе квитанцию.

Если у меня есть красная лента, но я не подавал заявление на уплату штрафа, мое дело поступит в исполнительную службу?

Нет, но в таком случае Национальная полиция при проверке документов выявит нарушение и может принудительно доставить вас в ТЦК для составления протокола.

Могу ли я уплатить штраф не в Резерв+?

Да, вы можете написать заявление в ТЦК и уплатить штраф офлайн. Сервис уплаты штрафа в Резерв+ является добровольным дополнительным инструментом, который помогает соблюдать правила воинского учета и позволяет быстро решить вопрос без очередей и лишних хлопот.

штраф / штрафы повестка ТЦК мобилизация Резерв+

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

