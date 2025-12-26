Как уплатить штраф за неявку по повестке в Резерв+: алгоритм действий
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в августе в Резерв+ появилась новая опция — уплата штрафа за неявку по повестке.
Министерство обороны разъяснило, как работает алгоритм уплаты за это нарушение, а также ответило на самые актуальные вопросы.
Какие повестки считаются врученными?
Врученной считается повестка, которую работники ТЦК направили по почте или вручили человеку лично. Каждая повестка имеет отметку в реестре «Оберег» о том, что ее отправили или вручили. Если человек не прибыл вовремя, это не освобождает его от обязанности явиться в ТЦК. Независимо от даты получения повестки, вы обязаны выполнить ее требование.
Я не знал, что мне пришла повестка. Что делать в такой ситуации?
Нужны доказательства того, что повестка вам действительно не поступала. Например, справка с почты об отсутствии повестки или уведомление о невозможности ее доставки. Тогда вы можете обратиться в ТЦК, и нарушение будет снято.
Если я уплачу штраф за неявку по повестке, исчезнет ли красная лента?
Да, в Резерв+ это будет видно. Отметка о нарушении и красная лента исчезнут. Однако если штраф не уплачен, вы и дальше будете видеть красную ленту в Резерв+.
Перестанут ли приходить повестки после уплаты штрафа?
Уплата штрафа позволяет закрыть одно нарушение и убрать красную ленту. Но это не отменяет вашей обязанности выполнять требования воинского учета. Поэтому повестки могут приходить и далее.
Если человеку вручили повестку надлежащим образом — лично или по почте, — он может считаться надлежащим образом предупрежденным руководителем ТЦК и СП о последствиях неявки, предусмотренных статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также статьями 336, 337 Уголовного кодекса Украины.
Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.
Мне пришла повестка, но по уважительной причине я не смог попасть в ТЦК вовремя. Появится ли у меня красная лента?
Закон определяет уважительными причинами стихийное бедствие, болезнь, смерть родственника или боевые действия. У вас есть три дня с даты, когда вы должны были явиться по повестке, чтобы сообщить ТЦК о неявке. И семь дней в целом, чтобы прибыть. Вопрос снятия красной ленты в таких случаях будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Алгоритм уплаты штрафа за неявку по повестке
Уплата штрафа за неявку по повестке работает так же, как и за несвоевременное уточнение данных.
- Загрузите Резерв+.
- Перейдите в раздел «Штрафы онлайн» и подайте заявление о признании нарушения.
- В течение трех дней ТЦК должен рассмотреть заявление и направить постановление. После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8 500 грн — 50% от полной суммы. На уплату отводится 20 дней.
Если не уплатить в течение этого срока, придется уплатить полную сумму — 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 грн.
После уплаты штрафа красная лента исчезнет. Обычно весь процесс длится около четырех дней. Чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа обновите военный документ в Резерв+.
Напоминаем, что обязанность выполнять требования воинского учета сохраняется. Поэтому повестки могут приходить и далее. Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.
А если подать заявление о признании правонарушения, но не уплатить штраф?
Если игнорировать уплату штрафа в течение 40 дней, дело поступит в исполнительную службу. Это может привести к блокированию банковских счетов, аресту имущества или транспорта и внесению в Единый реестр должников.
Если я уплатил штраф за неявку по повестке, посетив ТЦК лично, имею квитанцию, но в Резерв+ все равно вижу это нарушение — что делать?
Такое может произойти, если ТЦК и СП не внес информацию об оплате в реестр. Из-за этого информация не отобразилась и в приложении. Если вы уплатили штраф за это нарушение, вам не нужно признавать нарушение повторно и уплачивать штраф снова. Однако рекомендуем иметь при себе квитанцию.
Если у меня есть красная лента, но я не подавал заявление на уплату штрафа, мое дело поступит в исполнительную службу?
Нет, но в таком случае Национальная полиция при проверке документов выявит нарушение и может принудительно доставить вас в ТЦК для составления протокола.
Могу ли я уплатить штраф не в Резерв+?
Да, вы можете написать заявление в ТЦК и уплатить штраф офлайн. Сервис уплаты штрафа в Резерв+ является добровольным дополнительным инструментом, который помогает соблюдать правила воинского учета и позволяет быстро решить вопрос без очередей и лишних хлопот.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.