У Резерв+ появилась новая опция - уплата штрафа за неприбытие по повестке со скидкой в 50%

19:19, 11 августа 2025
Теперь в Резерв+ можно онлайн оплатить штраф со скидкой в 50% за неявку в ТЦК, но в случае просрочки сумма будет расти вдвое и больше.
В начале июля в мобильном приложении «Резерв+» заработал сервис для оплаты штрафов за нарушения воинского учета. Сначала пользователи могли оплатить только штраф за несвоевременное уточнение личных данных, а теперь появилась возможность оплатить штраф за неявку по повестке.

Также на такую оплату будет действовать скидка в 50%.

В Министерстве обороны объяснили, как работает алгоритм оплаты этого нарушения, и ответили на самые распространенные вопросы.

Какие повестки считаются врученными?

Врученной считается повестка, которую сотрудники ТЦК отправили по почте или вручили лично. Каждая повестка имеет отметку в реестре «Оберіг» о том, что ее отправили или вручили. Если человек не прибыл вовремя, это не освобождает его от обязанности явиться в ТЦК. Независимо от даты получения повестки, вы обязаны выполнить ее требование.

Я не знал, что мне пришла повестка. Что делать в такой ситуации?

Нужны доказательства того, что повестка вам действительно не приходила. Например, справка с почты об отсутствии повестки или уведомление о невозможности ее доставки. Тогда вы можете обратиться в ТЦК, и нарушение снимут.

Если я оплачу штраф за неявку по повестке, красная лента исчезнет?

Да, в «Резерв+» это будет видно. Отметка о нарушении и красная лента исчезнут. Однако если штраф не оплачен, вы продолжите видеть красную ленту в приложении.

Перестанут ли приходить повестки после оплаты штрафа?

Оплата штрафа позволяет закрыть одно нарушение и убрать красную ленту. Но это не отменяет вашу обязанность выполнять требования воинского учета. Поэтому повестки могут продолжать приходить.

Если человеку повестка вручена надлежащим образом — лично или по почте — он считается должным образом предупрежденным руководителем ТЦК и СП о последствиях неявки, предусмотренных статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также статьями 336, 337 Уголовного кодекса Украины.

Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.

Мне пришла повестка, но по уважительной причине я не смог попасть в ТЦК вовремя. Появится ли у меня красная лента?

Законом уважительными причинами считаются стихийное бедствие, болезнь, смерть родственника или боевые действия. У вас есть три дня с даты, когда вы должны были явиться по повестке, чтобы уведомить ТЦК о неявке, и семь дней в целом, чтобы прибыть. Вопрос снятия красной ленты в таких случаях будет рассматриваться индивидуально.

Как работает алгоритм оплаты штрафа за неявку по повестке?

Оплата штрафа за неявку по повестке работает так же, как и за несвоевременное уточнение данных:

  1. Загрузите «Резерв+».
  2. Перейдите в раздел «Штрафы онлайн» и подайте заявление о признании нарушения.
  3. В течение трех дней ТЦК должен рассмотреть заявление и отправить постановление.
  4. После этого появляется возможность оплатить штраф в размере 8 500 грн — 50% от полной суммы. На оплату есть 20 дней.

Если не оплатить в течение этого срока, придется оплатить полную сумму — 17 000 грн. В случае неоплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 грн.

После оплаты штрафа красная лента исчезнет. Обычно весь процесс занимает около четырех дней. Чтобы увидеть актуальный статус, после оплаты штрафа обновите военный документ в «Резерв+».

Обязанность выполнять требования воинского учета сохраняется. Поэтому повестки могут приходить и дальше. Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других ограничений.

А если подать заявление о признании правонарушения, но не оплатить штраф?

Если игнорировать оплату штрафа в течение 40 дней, дело поступит в исполнительную службу. Это может привести к блокировке банковских счетов, аресту имущества или транспорта и внесению в Единый реестр должников.

Если я оплатил штраф за неявку по повестке, посетив ТЦК лично, у меня есть квитанция, но в «Резерв+» это нарушение все равно отображается — что делать?

Такое возможно, если ТЦК и СП не внес информацию об оплате в реестр. Из-за этого данные не отобразились в приложении. Если вы оплатили штраф за это нарушение, вам не нужно признавать нарушение повторно и оплачивать штраф снова. Но рекомендуется иметь при себе квитанцию.

Если у меня есть красная лента, но я не подавал заявление на оплату штрафа, мое дело поступит в исполнительную службу?

Нет, но в таком случае Нацполиция при проверке документов выявит нарушение и может принудительно доставить вас в ТЦК для составления протокола.

Могу ли я оплатить штраф не в «Резерв+»?

Да, вы можете написать заявление в ТЦК и оплатить штраф офлайн. Сервис оплаты штрафа в «Резерв+» является добровольным дополнительным инструментом, который помогает соблюдать правила воинского учета и позволяет быстро решить вопрос без очередей и лишних хлопот.

