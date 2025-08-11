У Резерв+ з’явилась нова опція — сплата штрафу за неприбуття за повісткою зі знижкою в 50%

Тепер у Резерв+ можна онлайн сплатити штраф зі знижкою в 50% за неявку до ТЦК, але у разі прострочення сума зростатиме вдвічі та більше.

На початку липня у мобільному застосунку «Резерв+» запрацював сервіс для сплати штрафів за порушення військового обліку. Спершу користувачі могли розрахуватися лише за невчасне уточнення особистих даних, а відтепер з’явилася й можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.

Також на таку оплату буде діяти знижка 50%.

У Міністерстві оборони пояснили, як працює алгоритм сплати за це порушення, та відповіли на найпоширеніші запитання.

Які повістки вважаються врученими?

Врученою вважається повістка, яку працівники ТЦК надіслали поштою або вручили людині особисто. Кожна повістка має відмітку в реєстрі Оберіг про те, що її відправили або вручили. Якщо людина не прибула вчасно, це не звільняє її від обов’язку з’явитися до ТЦК. Незалежно від дати отримання повістки, ви зобов'язані виконати її вимогу.

Я не знав, що мені прийшла повістка. Як бути в такій ситуації?

Потрібні докази, що повістка вам дійсно не приходила. Наприклад, довідка з пошти про відсутність повістки або повідомлення про неможливість її доставки. Тоді ви можете звернутися до ТЦК, і порушення знімуть.

Якщо я сплачу штраф за неприбуття за повісткою, червона стрічка зникне?

Так, у Резерв+ це буде видно. Відмітка про порушення та червона стрічка зникнуть. Проте якщо штраф не сплачений, ви й надалі бачитимете червону стрічку в Резерв+.

Чи перестануть надходити повістки після сплати штрафу?

Сплата штрафу дозволяє закрити одне порушення і прибирає червону стрічку. Але це не скасовує вашого обов’язку виконувати вимоги військового обліку. Тому повістки можуть надходити й надалі.

Якщо людині вручили повістку належним чином – особисто чи поштою – вона може вважатися належним чином попередженою керівником ТЦК та СП про наслідки неявки, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також статтями 336, 337 Кримінального кодексу України.

Систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.

Мені прийшла повістка, але я з поважної причини не зміг потрапити в ТЦК вчасно. Чи з’явиться у мене червона стрічка?

Закон визначає поважними причинами стихійне лихо, хворобу, смерть родича або бойові дії. У вас є три дні від дати, коли ви мали зʼявитися за повісткою, щоб повідомити ТЦК про неприбуття. Та сім днів загалом, щоб прибути. Питання зняття червоної стрічки у таких випадках розглядатиметься в індивідуальному порядку.

Як працює алгоритм сплати штрафу за неприбуття за повісткою?

Сплата штрафу за неприбуття за повісткою працює так само, як і за невчасне уточнення даних.

Завантажте Резерв+. Перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» та подайте заяву про визнання порушення. Протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн – 50% від повної суми. На сплату є 20 днів.

Якщо не сплатити впродовж цього терміну, доведеться сплатити повну суму – 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн.

Після сплати штрафу червона стрічка зникне. Зазвичай весь процес триває приблизно чотири дні. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ у Резерв+.

Обов'язок виконувати вимоги військового обліку зберігається. Тому повістки можуть надходити й надалі. Систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.

А якщо подати заяву про визнання правопорушення, але не сплатити штраф?

Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників.

Якщо я сплатив штраф за неприбуття за повісткою, відвідавши ТЦК особисто, маю квитанцію, але в Резерв+ все одно бачу це порушення, то що робити?

Так може статися, якщо ТЦК та СП не вніс інформацію про оплату до реєстру. Через це інформація не відобразилась і в застосунку. Якщо ви оплатили штраф за це порушення, то вам не треба визнавати порушення повторно і сплачувати штраф знову. Але радимо мати при собі квитанцію.

Якщо я маю червону стрічку, але не подавав заяву на сплату штрафу, моя справа надійде до виконавчої служби?

Ні, але в такому разі Нацполіція під час перевірки документів виявить порушення та може примусово доставити вас до ТЦК для складання протоколу.

Чи можу я сплатити штраф не в Резерв+?

Так, ви можете написати заяву в ТЦК і сплатити штраф офлайн. Сервіс сплати штрафу у Резерв+ є добровільним додатковим інструментом, що допомагає слідувати правилам військового обліку та дозволяє швидко розвʼязати питання без черг і зайвого клопоту.

