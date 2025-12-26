Колесо обозрения на Подоле демонтируют владельцы, аттракцион закрыт — КГГА

Аттракцион «Панорамное колесо обозрения» на Подоле по требованию прокуратуры закрыт.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса обозрения на Подоле и запрете его эксплуатации из-за неудовлетворительного технического состояния аттракциона.

Впоследствии в Департаменте территориального контроля города Киева заявили, что аттракцион «Панорамное колесо обозрения» на Подоле по требованию прокуратуры закрыт, а владелец демонтирует аттракцион собственными силами.

«Специалисты Департамента неоднократно выдавали предписание о демонтаже аттракциона. В частности, последнее предписание выдано 22 декабря текущего года. Кроме того, сотрудники инспекции по благоустройству составили административный протокол на владельцев аттракциона», — заявил директор Департамента территориального контроля КГГА Михаил Будилов.

Он добавил, что к полномочиям Департамента земельных ресурсов и Департамента территориального контроля города Киева не относятся вопросы демонтажа подобных конструкций.

В то же время, согласно Акту периодического технического осмотра аттракциона, составленному ООО «Межрегиональный экспертно-технический центр» 21.10.2025, эксплуатация аттракциона возможна в соответствии с паспортными характеристиками. Во время обследования специалисты осмотрели в работе все узлы, механизмы, приборы и устройства безопасности, состояние металлоконструкции, болтовых и сварных соединений. Кроме того, были проведены испытания, которые аттракцион выдержал: на момент проведения осмотра все узлы, механизмы, приборы и устройства безопасности работали исправно. После снятия нагрузок трещин и остаточных деформаций металлоконструкции и сварных швов не выявлено.

Отмечается, что аттракцион установлен в 2017 году.

«Город ведет переговоры с владельцем относительно установки аттракциона на другой локации столицы», — сообщили в КГГА.

