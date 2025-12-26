  1. Видео
  2. / В Украине

Прокуратура через суд требует закрыть Колесо обозрения на Подоле из-за его аварийного состояния

12:06, 26 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Аттракцион временно могут запретить к эксплуатации из-за опасной конструкции.
Прокуратура через суд требует закрыть Колесо обозрения на Подоле из-за его аварийного состояния
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса обозрения на Подоле и запрете его эксплуатации из-за неудовлетворительного технического состояния аттракциона. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным досудебного расследования уголовного производства, которое проводится по ч. 2 ст. 272 УК Украины, опорная металлическая конструкция Колеса обозрения размещена на деревянных брусьях, которые имеют признаки гниения и разрушения структуры древесины из-за длительного воздействия влаги. Часть брусьев частично разрушена, содержит полости и крошится при механическом воздействии, что создает угрозу для здоровья и жизни людей.

В рамках расследования прокуратура обратилась в суд, чтобы временно запретить эксплуатацию аттракциона и предотвратить возможные несчастные случаи.

На обнародованных фото и видео видно состояние деревянных брусьев, которые удерживают металлические конструкции Колеса обозрения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура Киев Подол

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Цифровой актив под защитой ICANN: Верховный Суд отказал в восстановлении домена из-за нарушения UDRP

КЦС ВС постановил, что реализация прав на веб-ресурс невозможна без соблюдения международных процедур.

Новые требования к сайтам и электронным услугам: в Раде появился альтернативный законопроект о цифровой доступности

Законопроект предусматривает внедрение национального стандарта цифровой доступности, расширяет сферы его применения и устанавливает равные обязательства для государственных органов и частных компаний.

В Украине может появиться Всеукраинский день медитации

В Украине предлагают ежегодно отмечать Всеукраинский день медитации и организовывать образовательные, просветительские и культурные мероприятия для снижения стресса.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]