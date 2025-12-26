Прокуратура через суд требует закрыть Колесо обозрения на Подоле из-за его аварийного состояния

Аттракцион временно могут запретить к эксплуатации из-за опасной конструкции.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса обозрения на Подоле и запрете его эксплуатации из-за неудовлетворительного технического состояния аттракциона. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным досудебного расследования уголовного производства, которое проводится по ч. 2 ст. 272 УК Украины, опорная металлическая конструкция Колеса обозрения размещена на деревянных брусьях, которые имеют признаки гниения и разрушения структуры древесины из-за длительного воздействия влаги. Часть брусьев частично разрушена, содержит полости и крошится при механическом воздействии, что создает угрозу для здоровья и жизни людей.

В рамках расследования прокуратура обратилась в суд, чтобы временно запретить эксплуатацию аттракциона и предотвратить возможные несчастные случаи.

На обнародованных фото и видео видно состояние деревянных брусьев, которые удерживают металлические конструкции Колеса обозрения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.