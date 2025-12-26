  1. Відео
Прокуратура через суд вимагає закрити Колесо огляду на Подолі через його аварійний стан

12:06, 26 грудня 2025
Атракціон тимчасово можуть заборонити до експлуатації через небезпечну конструкцію.
Прокуратура через суд вимагає закрити Колесо огляду на Подолі через його аварійний стан
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт Колеса огляду на Подолі та заборону його експлуатації через незадовільний технічний стан атракціону. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними досудового розслідування кримінального провадження, яке проводиться за ч. 2 ст. 272 КК України, опорна металева конструкція Колеса огляду розміщена на дерев’яних брусах, які мають ознаки гниття та руйнування структури деревини через тривалий вплив вологи. Частина брусів частково зруйнована, містить порожнини та кришиться при механічному впливі, що створює загрозу для здоров’я та життя людей.

У рамках розслідування прокуратура звернулась до суду, аби тимчасово заборонити експлуатацію атракціону та запобігти можливим нещасним випадкам.

На оприлюднених фото та відео видно стан дерев’яних брусів, які утримують металеві конструкції Колеса огляду.

