Колесо огляду на Подолі демонтують власники, атракціон закрито — КМДА

Атракціон «Панорамне колесо огляду» на Подолі на вимогу прокуратури закрито.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт Колеса огляду на Подолі та заборону його експлуатації через незадовільний технічний стан атракціону.

Згодом у Департаменті територіального контролю міста Києва заявили, що атракціон «Панорамне колесо огляду» на Подолі на вимогу прокуратури закрито, а власник демонтує атракціон своїми силами.

«Фахівці Департаменту неодноразово видавали припис про демонтаж атракціону. Зокрема, останній припис видано 22 грудня цього року. Окрім того, працівники інспекції з благоустрою склали адмінпротокол на власників атракціону», – заявив директор Департаменту територіального контролю КМДА Михайло Буділов.

Він додав, що до повноважень Департаменту земельних ресурсів та Департаменту територіального контролю міста Києва не належать питання демонтажу подібних конструкцій.

Водночас згідно з Актом періодичного технічного огляду атракціону, складеним ТОВ «Міжрегіональний експертно технічний центр» 21.10.2025, експлуатація атракціону можлива згідно з паспортними характеристиками. Під час обстеження фахівці оглянули в роботі всі вузли, механізми, прилади та пристрої безпеки, стан металоконструкції, болтових і зварних з’єднань. Окрім того, провели випробування, яке атракціон витримав: на момент проведення огляду всі вузли, механізми, прилади та пристрої безпеки працюють справно. Після зняття навантажень тріщин і залишкових деформацій металоконструкції та зварних швів не виявлені.

Зазначається, що атракціон встановлено у 2017 році.

«Місто веде переговори з власником щодо встановлення атракціону на іншій локації столиці», - заявили у КМДА.

