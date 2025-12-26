  1. В Украине

Генеральным директором «Укргаздобычи» стал Юрий Ткачук

19:01, 26 декабря 2025
Перед новым гендиректором компании поставили задачи, в частности обеспечить восстановление объектов после российских атак и увеличение объемов добычи газа.
Генеральным директором «Укргаздобычи» стал Юрий Ткачук
Фото: naftogaz.com
Генеральным директором АО «Укргаздобыча» стал Юрий Ткачук, который до назначения был временным руководителем «Укрнафты».

Как сообщили в «Нафтогазе Украины», 26 декабря нового руководителя коллективу компании представил глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

«Это одна из самых ответственных управленческих позиций в отрасли. Поэтому сейчас перед новым генеральным директором стоит ряд критически важных задач. Речь идет о восстановлении объектов после российских атак, а также об увеличении объемов добычи газа — за счет бурения новых скважин, проведения капитальных ремонтов, внедрения новых технологий, интенсификации добычи на истощенных месторождениях и исследования новых перспективных участков», — отметил Сергей Корецкий.

В сообщении отмечается, что назначение руководителей вместо временно исполняющих обязанности в ключевых компаниях Группы — это задача Правительства, и «Нафтогаз» последовательно ее выполняет.

Что известно о Юрии Ткачуке

Юрий Ткачук имеет более 25 лет опыта в энергетическом и промышленном секторах.

С ноября 2022 года он работал финансовым директором АО «Укрнафта», где отвечал за финансовую стратегию, риск-менеджмент и инвестиционную политику.

В период с мая по декабрь 2025 года исполнял обязанности руководителя предприятия.

Фото: naftogaz.com

