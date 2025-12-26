  1. В Україні

Гендиректором «Укргазвидобування» став Юрій Ткачук

19:01, 26 грудня 2025
Перед новим гендиректором компанії поставили завдання, зокрема, забезпечити відновлення об’єктів після російських атак і збільшення обсягів видобутку газу.
Фото: naftogaz.com
Генеральним директором АТ «Укргазвидобування» став Юрій Ткачук, який до призначення був тимчасовим очільником «Укрнафти».

Як повідомили в «Нафтогаз України», 26 грудня нового керівника колективу компанії представив очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький.

«Це одна з найвідповідальніших управлінських позицій у галузі. Тому зараз перед новим генеральним директором стоїть низка критично важливих завдань. Йдеться про відновлення об’єктів після російських атак, а також збільшення обсягів видобутку газу - через буріння нових свердловин, проведення капітальних ремонтів, впровадження нових технологій, інтенсифікацію видобутку на виснажених родовищах і дослідження нових перспективних ділянок», - зазначив Сергій Корецький.

У повідомленні сказано, що призначення керівників замість тимчасово виконувачів обовʼязки у ключових компаніях Групи - це завдання Уряду, й Нафтогаз його послідовно виконує.

Що відомо про Юрія Ткачука

Юрій Ткачук має понад 25 років досвіду в енергетичному та промисловому секторах.

З листопада 2022 року він працював фінансовим директором АТ «Укрнафта», де відповідав за фінансову стратегію, ризик-менеджмент та інвестиційну політику.

У період з травня по грудень 2025 року виконував обов’язки керівника підприємства.

Фото: naftogaz.com

газ

Стрічка новин

