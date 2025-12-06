  1. В мире

ЕС оштрафовал соцсеть X из-за вводящей в заблуждение «синей галочки»: Маск должен выплатить €120 млн

13:37, 6 декабря 2025
Еврокомиссия впервые применила штраф в рамках Закона о цифровых услугах.
Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, получила первый в истории штраф за нарушение Закона ЕС о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщает Bloomberg.

Несмотря на ожидания более жестких санкций, сумма составила €120 млн ($140 млн).

За что оштрафовали X

Еврокомиссия установила три ключевых нарушения X:

  • платная «синяя галочка» вводила пользователей в заблуждение;
  • платформа отказывалась предоставить исследователям данные, необходимые для анализа работы соцсети;
  • X не создала надлежащего рекламного архива, как того требует DSA.

При этом штраф не базировался на доходах всей бизнес-империи Маска, хотя ранее регуляторы рассматривали возможность такого подхода. Маск владеет активами в космической, инфраструктурной и нейротехнологической сферах.

Позиция ЕС

Штраф наложен на фоне политического обострения, указывает издание. Однако Еврокомиссия настаивает: дело не о цензуре, а о прозрачности.

«Это не вопрос цензуры, а вопрос прозрачности», — отметила еврокомиссар по цифровой политике Генна Вирккунен.

«Мы установили прецедент, который ускорит будущие расследования», — добавила она.

Платформа должна:

  • 60 дней для предложения решений;
  • 90 дней для их внедрения.

В случае невыполнения X может получить дополнительные штрафы.

ЕС направит штраф лично Илону Маску и его компании xAI, которая в этом году приобрела платформу X и конкурирует с OpenAI в сфере искусственного интеллекта.

Что предусматривает Закон о цифровых услугах

С 2023 года DSA позволяет ЕС накладывать на онлайн-платформы штрафы до 6% от их глобального оборота, если они не борются с незаконным контентом, дезинформацией или не соблюдают правила прозрачности.

Еврокомиссия подчеркнула: в случае X применили «принцип пропорциональности», а не формулу, привязанную к доходам.

Для сравнения:

  • прогнозируемый доход SpaceX в 2025 — $15,5 млрд;
  • ожидаемый рекламный доход X в этом году — $2,3 млрд.

Помимо X, ЕС ведет расследования против Apple, Google и Meta в рамках DSA и Закона о цифровых рынках (DMA). Недавние штрафы:

Возможные новые санкции против X

ЕС еще не принял решений по другим частям расследования, включая вопросы:

  • модерации незаконного контента;
  • борьбы с предвыборной дезинформацией;
  • работы системы Community Notes.

Эти блоки могут привести к новым штрафам.

