ЕС оштрафовал соцсеть X из-за вводящей в заблуждение «синей галочки»: Маск должен выплатить €120 млн
Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, получила первый в истории штраф за нарушение Закона ЕС о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщает Bloomberg.
Несмотря на ожидания более жестких санкций, сумма составила €120 млн ($140 млн).
За что оштрафовали X
Еврокомиссия установила три ключевых нарушения X:
- платная «синяя галочка» вводила пользователей в заблуждение;
- платформа отказывалась предоставить исследователям данные, необходимые для анализа работы соцсети;
- X не создала надлежащего рекламного архива, как того требует DSA.
При этом штраф не базировался на доходах всей бизнес-империи Маска, хотя ранее регуляторы рассматривали возможность такого подхода. Маск владеет активами в космической, инфраструктурной и нейротехнологической сферах.
Позиция ЕС
Штраф наложен на фоне политического обострения, указывает издание. Однако Еврокомиссия настаивает: дело не о цензуре, а о прозрачности.
«Это не вопрос цензуры, а вопрос прозрачности», — отметила еврокомиссар по цифровой политике Генна Вирккунен.
«Мы установили прецедент, который ускорит будущие расследования», — добавила она.
Платформа должна:
- 60 дней для предложения решений;
- 90 дней для их внедрения.
В случае невыполнения X может получить дополнительные штрафы.
ЕС направит штраф лично Илону Маску и его компании xAI, которая в этом году приобрела платформу X и конкурирует с OpenAI в сфере искусственного интеллекта.
Что предусматривает Закон о цифровых услугах
С 2023 года DSA позволяет ЕС накладывать на онлайн-платформы штрафы до 6% от их глобального оборота, если они не борются с незаконным контентом, дезинформацией или не соблюдают правила прозрачности.
Еврокомиссия подчеркнула: в случае X применили «принцип пропорциональности», а не формулу, привязанную к доходам.
Для сравнения:
- прогнозируемый доход SpaceX в 2025 — $15,5 млрд;
- ожидаемый рекламный доход X в этом году — $2,3 млрд.
Помимо X, ЕС ведет расследования против Apple, Google и Meta в рамках DSA и Закона о цифровых рынках (DMA). Недавние штрафы:
Возможные новые санкции против X
ЕС еще не принял решений по другим частям расследования, включая вопросы:
- модерации незаконного контента;
- борьбы с предвыборной дезинформацией;
- работы системы Community Notes.
Эти блоки могут привести к новым штрафам.
