  1. У світі

ЄС оштрафував соцмережу X через оманливу «синю галочку»: Маск має сплатити €120 млн

13:37, 6 грудня 2025
Єврокомісія вперше застосувала штраф у межах Закону про цифрові послуги.
ЄС оштрафував соцмережу X через оманливу «синю галочку»: Маск має сплатити €120 млн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Соціальна мережа X, що належить Ілону Маску, отримала перший в історії штраф за порушення Закону ЄС про цифрові послуги (DSA). Про це повідомляє Bloomberg.

Попри очікування більш жорстких санкцій, сума склала €120 млн ($140 млн).  

За що оштрафували X

Єврокомісія встановила три ключові порушення X:

  • платна «синя галочка» вводила користувачів в оману;
  • платформа відмовлялася надати дослідникам дані, необхідні для аналізу роботи соцмережі;
  • X не створила належного рекламного архіву, як того вимагає DSA.

При цьому штраф не базувався на доходах усієї бізнес-імперії Маска, хоча раніше регулятори розглядали можливість такого підходу. Маск володіє активами у космічній, інфраструктурній та нейротехнологічній сферах.

Позиція ЄС

Штраф накладено на тлі політичного загострення, вказує видання. Однак Єврокомісія наполягає: справа не про цензуру, а про прозорість.

«Це не питання цензури, а питання прозорості», — зазначила єврокомісарка з цифрової політики Генна Вірккунен.

«Ми встановили прецедент, який прискорить майбутні розслідування», — додала вона.

Платформа має:

  • 60 днів для пропозиції рішень;
  • 90 днів для їх впровадження.

У разі невиконання X може отримати додаткові штрафи.

ЄС направить штраф особисто Ілону Маску та його компанії xAI, яка цього року придбала платформу X і конкурує з OpenAI у сфері штучного інтелекту.

Що передбачає Закон про цифрові послуги

З 2023 року DSA дозволяє ЄС накладати на онлайн-платформи штрафи до 6% від їхнього глобального обороту, якщо вони не борються з незаконним контентом, дезінформацією або не дотримуються правил прозорості.

Єврокомісія підкреслила: у випадку X застосували «принцип пропорційності», а не формулу, прив’язану до доходів.

Для порівняння:

  • прогнозований дохід SpaceX у 2025 — $15,5 млрд;
  • очікуваний рекламний дохід X цього року — $2,3 млрд.

Окрім X, ЄС веде розслідування проти Apple, Google та Meta у межах DSA та Закону про цифрові ринки (DMA). Нещодавні штрафи:

Можливі нові санкції проти X

ЄС ще не ухвалив рішень щодо інших частин розслідування, включно з питаннями:

  • модерації незаконного контенту;
  • боротьби з виборчою дезінформацією;
  • роботи системи Community Notes.

Ці блоки можуть призвести до нових штрафів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Районний суд скасував штраф, виписаний водію на підставі відповіді ChatGPT

Поліція посилалась на штучний інтелект, щоб довести технічну несправність авто, проте суд вирішив, що такі дані не можуть бути доказом у справі.

У Верховній Раді активно просувають законопроект про громадянство суддів, їх помічників та присяжних

Верховна Рада взялася усунути законодавчі прогалини, що роками дозволяли чиновникам мати подвійне громадянство.

Земля фермерського господарства не успадковується: ВС роз’яснив, що постійне користування залишається за СФГ

ВС відхилив касаційну скаргу спадкоємця, який вимагав визнати за собою право довічного успадкованого володіння на земельну ділянку.

У Раді готуються оновити правила оренди державного й комунального майна – що передбачає документ

Як цифрова революція змінить оренду державного майна: що обіцяє новий законопроєкт.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]