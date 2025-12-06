ЄС оштрафував соцмережу X через оманливу «синю галочку»: Маск має сплатити €120 млн

Єврокомісія вперше застосувала штраф у межах Закону про цифрові послуги.

Соціальна мережа X, що належить Ілону Маску, отримала перший в історії штраф за порушення Закону ЄС про цифрові послуги (DSA). Про це повідомляє Bloomberg.

Попри очікування більш жорстких санкцій, сума склала €120 млн ($140 млн).

За що оштрафували X

Єврокомісія встановила три ключові порушення X:

платна «синя галочка» вводила користувачів в оману;

платформа відмовлялася надати дослідникам дані, необхідні для аналізу роботи соцмережі;

X не створила належного рекламного архіву, як того вимагає DSA.

При цьому штраф не базувався на доходах усієї бізнес-імперії Маска, хоча раніше регулятори розглядали можливість такого підходу. Маск володіє активами у космічній, інфраструктурній та нейротехнологічній сферах.

Позиція ЄС

Штраф накладено на тлі політичного загострення, вказує видання. Однак Єврокомісія наполягає: справа не про цензуру, а про прозорість.

«Це не питання цензури, а питання прозорості», — зазначила єврокомісарка з цифрової політики Генна Вірккунен.

«Ми встановили прецедент, який прискорить майбутні розслідування», — додала вона.

Платформа має:

60 днів для пропозиції рішень;

90 днів для їх впровадження.

У разі невиконання X може отримати додаткові штрафи.

ЄС направить штраф особисто Ілону Маску та його компанії xAI, яка цього року придбала платформу X і конкурує з OpenAI у сфері штучного інтелекту.

Що передбачає Закон про цифрові послуги

З 2023 року DSA дозволяє ЄС накладати на онлайн-платформи штрафи до 6% від їхнього глобального обороту, якщо вони не борються з незаконним контентом, дезінформацією або не дотримуються правил прозорості.

Єврокомісія підкреслила: у випадку X застосували «принцип пропорційності», а не формулу, прив’язану до доходів.

Для порівняння:

прогнозований дохід SpaceX у 2025 — $15,5 млрд;

очікуваний рекламний дохід X цього року — $2,3 млрд.

Окрім X, ЄС веде розслідування проти Apple, Google та Meta у межах DSA та Закону про цифрові ринки (DMA). Нещодавні штрафи:

Можливі нові санкції проти X

ЄС ще не ухвалив рішень щодо інших частин розслідування, включно з питаннями:

модерації незаконного контенту;

боротьби з виборчою дезінформацією;

роботи системи Community Notes.

Ці блоки можуть призвести до нових штрафів.

