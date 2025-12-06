ЄС оштрафував соцмережу X через оманливу «синю галочку»: Маск має сплатити €120 млн
Соціальна мережа X, що належить Ілону Маску, отримала перший в історії штраф за порушення Закону ЄС про цифрові послуги (DSA). Про це повідомляє Bloomberg.
Попри очікування більш жорстких санкцій, сума склала €120 млн ($140 млн).
За що оштрафували X
Єврокомісія встановила три ключові порушення X:
- платна «синя галочка» вводила користувачів в оману;
- платформа відмовлялася надати дослідникам дані, необхідні для аналізу роботи соцмережі;
- X не створила належного рекламного архіву, як того вимагає DSA.
При цьому штраф не базувався на доходах усієї бізнес-імперії Маска, хоча раніше регулятори розглядали можливість такого підходу. Маск володіє активами у космічній, інфраструктурній та нейротехнологічній сферах.
Позиція ЄС
Штраф накладено на тлі політичного загострення, вказує видання. Однак Єврокомісія наполягає: справа не про цензуру, а про прозорість.
«Це не питання цензури, а питання прозорості», — зазначила єврокомісарка з цифрової політики Генна Вірккунен.
«Ми встановили прецедент, який прискорить майбутні розслідування», — додала вона.
Платформа має:
- 60 днів для пропозиції рішень;
- 90 днів для їх впровадження.
У разі невиконання X може отримати додаткові штрафи.
ЄС направить штраф особисто Ілону Маску та його компанії xAI, яка цього року придбала платформу X і конкурує з OpenAI у сфері штучного інтелекту.
Що передбачає Закон про цифрові послуги
З 2023 року DSA дозволяє ЄС накладати на онлайн-платформи штрафи до 6% від їхнього глобального обороту, якщо вони не борються з незаконним контентом, дезінформацією або не дотримуються правил прозорості.
Єврокомісія підкреслила: у випадку X застосували «принцип пропорційності», а не формулу, прив’язану до доходів.
Для порівняння:
- прогнозований дохід SpaceX у 2025 — $15,5 млрд;
- очікуваний рекламний дохід X цього року — $2,3 млрд.
Окрім X, ЄС веде розслідування проти Apple, Google та Meta у межах DSA та Закону про цифрові ринки (DMA). Нещодавні штрафи:
Можливі нові санкції проти X
ЄС ще не ухвалив рішень щодо інших частин розслідування, включно з питаннями:
- модерації незаконного контенту;
- боротьби з виборчою дезінформацією;
- роботи системи Community Notes.
Ці блоки можуть призвести до нових штрафів.
