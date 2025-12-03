Верховная Рада запланировала вернуться к рассмотрению законопроекта об оплате труда работников судов

Законопроект предлагает комплексное обновление оплаты труда работников судов, привязанное к окладам судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада включила в Повестку дня сессии проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» № 6311 от 16.11.2021 относительно урегулирования вопроса оплаты труда работников судов. Однако, несмотря на стратегическую важность документа, парламент по неизвестным причинам до сих пор не перешел к его рассмотрению в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», которыми решается проблема надлежащей оплаты труда работников судов и социальной неравенства.

Документ предусматривает комплексную перезагрузку системы оплаты труда, вводя четкую и предсказуемую структуру окладов, привязанную к базовому должностному окладу судьи.

На сегодня должностные оклады работников аппаратов органов судебной власти значительно ниже, чем у работников других ветвей власти и частного сектора, что вызывает массовый отток квалифицированных кадров.

В пояснительной записке разработчики законопроекта отмечают, что для обеспечения минимально конкурентного финансового уровня работникам начисляются стимулирующие выплаты, размер которых порой превышает должностной оклад, и что право устанавливать стимулирующие выплаты в пределах экономии фонда оплаты труда принадлежит дискреционным полномочиям руководителей государственной службы в судах, что, в свою очередь, вызывает непрозрачные принципы осуществления оплаты труда.

Правда, законопроект не очень понравился Главному научно-экспертному управлению, которое обращает внимание, что предложенная законодательная инициатива продолжает тенденцию последних лет относительно общей несогласованности в законодательстве подходов при определении оплаты труда работников различных государственных органов и учреждений, которая привела к нарушению системности и значительным диспропорциям в заработных платах в пределах единого государственного сектора, что в целом негативно влияет, в частности, на эффективность работы соответствующих государственных органов. Прежде всего из-за того, что большие диспропорции в размерах оплаты труда работников разных уровней в пределах одного ведомства или ведомств одного типа (министерства, национальные комитеты, комиссии, агентства, службы) являются демотивирующим фактором.

Какие размеры окладов предусматриваются законопроектом.

Законопроектом предлагается установить минимальный размер должностного оклада государственного служащего аппарата местного общего суда, должность которого относится к самой низкой по условиям оплаты труда должности государственной службы, в размере 20 процентов от установленного законом базового размера должностного оклада судьи местного суда, юрисдикция которого распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения.

Минимальный размер должностного оклада государственного служащего аппарата суда, юрисдикция которого распространяется на территорию одной или нескольких областей, должность которого относится к самой низкой по условиям оплаты труда должности государственной службы, будет определяться путем умножения минимального размера должностного оклада государственного служащего аппарата местного общего суда на коэффициент 1,5.

Размер должностных окладов других работников аппарата суда увеличивается на соответствующий коэффициент пропорционально должностным окладам работников, должности которых отнесены к предыдущей по условиям оплаты труда должности государственной службы в таком суде с учетом юрисдикций государственных органов.

Минимальный размер должностного оклада государственного служащего аппарата Верховного Суда, высшего специализированного суда, должность которого относится к самой низкой по условиям оплаты труда должности государственной службы, определяется путем умножения минимального размера должностного оклада государственного служащего аппарата местного общего суда, установленного абзацем первым этой части, на коэффициент 2.

Минимальный размер должностного оклада работника патронатной службы аппарата местного общего суда составляет 25 процентов от установленного законом базового размера должностного оклада судьи местного суда, юрисдикция которого распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения.

Минимальный размер должностного оклада работника патронатной службы аппарата суда, юрисдикция которого распространяется на территорию одной или нескольких областей, определяется путем умножения минимального размера должностного оклада работника патронатной службы аппарата местного общего суда на коэффициент 1,5.

Минимальный размер должностного оклада государственного служащего аппарата Верховного Суда, высшего специализированного суда, должность которого относится к самой низкой по условиям оплаты труда должности государственной службы, определяется путем умножения минимального размера должностного оклада государственного служащего аппарата местного общего суда, установленного абзацем первым этой части, на коэффициент 2.

Минимальный размер должностного оклада работника патронатной службы аппарата (секретариата) Верховного Суда, высшего специализированного суда, определяется путем умножения минимального размера должностного оклада работника патронатной службы аппарата местного общего суда на коэффициент 2.

Размер должностных окладов других государственных служащих (работников патронатной службы) аппарата (секретариата) суда определяется путем умножения коэффициента, который установлен для предыдущей по условиям оплаты труда должности государственной службы (патронатной службы) в таком суде, увеличенного на 0,05 в пределах одной подкатегории должностей государственной службы (работников патронатной службы), учитывая территориальные юрисдикции государственных органов, на минимальный размер должностного оклада.

Размер должностного оклада руководителя аппарата (секретариата) суда, должность которого отнесена к должности государственной службы категории «А» (высший корпус государственной службы), составляет 40 процентов базового размера должностного оклада судьи Верховного Суда. Размер должностного оклада первого заместителя руководителя аппарата (секретариата) суда, должность которого отнесена к должности государственной службы категории «А», составляет на 3 процента меньше должностного оклада руководителя аппарата (секретариата) суда той же категории.

Размер должностного оклада заместителя руководителя аппарата (секретариата) суда, должность которого отнесена к должности государственной службы категории «А», составляет на 6 процентов меньше должностного оклада руководителя аппарата (секретариата) суда той же категории.

К размерам должностных окладов работников судов, органов и учреждений системы правосудия, установленным схемами должностных окладов, дополнительно применяются такие региональные коэффициенты:

1,1 — если суд, орган или учреждение системы правосудия расположены в населенном пункте с количеством населения не менее ста тысяч человек; 1,2 — если суд, орган или учреждение расположены в населенном пункте с количеством населения не менее пятисот тысяч человек; 1,25 — если суд, орган или учреждение расположены в населенном пункте с количеством населения не менее одного миллиона человек. В случае, если суд размещается в нескольких населенных пунктах, применяется региональный коэффициент по месту нахождения органа, который осуществил государственную регистрацию такого суда.

Реформа оплаты труда в судах давно назрела и является ключевой для стабильности судебной системы. В то же время парламентская дискуссия может оказаться непростой — вопрос требует взвешенного баланса между справедливостью, бюджетными возможностями и системностью в оплате труда всего государственного сектора.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.