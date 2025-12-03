Верховна Рада запланувала повернутися до розгляду законопроекту про оплату праці працівників судів

Законопроект пропонує комплексне оновлення оплати праці працівників судів, прив’язане до окладів суддів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада включила в Порядок денний сесії проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" № 6311 від 16.11.2021 щодо врегулювання питання оплати праці працівників судів. Проте, попри стратегічну важливість документа, парламент, з невідомих причин, досі не перейшов до його розгляду в сесійній залі.

Законопроектом передбачено внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", яким вирішується проблема належної оплати праці працівників судів та соціальної нерівності.

Документ передбачає комплексне перезавантаження системи оплати праці, запроваджуючи чітку та передбачувану структуру окладів, прив’язану до базового посадового окладу судді.

На сьогодні посадові оклади працівників апаратів органів судової влади є значно нижчими ніж у працівників інших гілок влади та приватного сектору, що спричиняє масовий відтік кваліфікованих кадрів.

В пояснювальній записці розробники законопроекту зазначають, що для здійснення мінімально конкурентного фінансового забезпечення працівникам нараховуються стимулюючі виплати, розмір яких подекуди є більшим ніж посадовий оклад і що право встановлювати стимулюючі виплати, у межах економії фонду оплати праці, належить до дискреційних повноважень керівників державної служби в судах, що в свою чергу спричиняє непрозорі принципи здійснення оплати праці.

Щоправда, законопроект не дуже сподобався Головному науково-експертному управлінню, яке звертає увагу, що запропонована законодавча ініціатива продовжує тенденцію останніх років стосовно загальної неузгодженості у законодавстві підходів при визначенні оплати праці працівників різних державних органів та установ, яка призвела до порушення системності та значних диспропорцій у заробітних платах у межах єдиного державного сектору, що в цілому негативно впливає, зокрема, на ефективність роботи відповідних державних органів. У першу чергу, завдяки тому, що великі диспропорції в розмірах оплати праці працівників різних ланок в межах одного відомства чи відомств одного типу (міністерства, національні комітети, комісії, агенції, служби) є демотивуючим фактором.

Які розміри окладів передбачаються законопроектом.

Законопроектом пропонується встановити мінімальний розмір посадового окладу державного службовця апарату місцевого загального суду, посада якого віднесена до найнижчої за умовами оплати праці посади державної служби в розмірі 20 відсотків від встановленого законом базового розміру посадового окладу судді місцевого суду, юрисдикція якого поширюється на територію одного або декількох районів, районів у містах, міст обласного значення.

Мінімальний розмір посадового окладу державного службовця апарату суду, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або декількох областей, посада якого віднесена до найнижчої за умовами оплати праці посади державної служби буде визначатися шляхом множення мінімального розміру посадового окладу державного службовця апарату місцевого загального суду на коефіцієнт 1,5.

Розмір посадових окладів інших працівників апарату суду збільшується на відповідний коефіцієнт пропорційно посадовим окладам працівників, посади яких віднесені до попередньої за умовами оплати праці посади державної служби в такому суді з урахуванням юрисдикцій державних органів.

Мінімальний розмір посадового окладу державного службовця апарату Верховного Суду, вищого спеціалізованого суду посада якого віднесена до найнижчої за умовами оплати праці посади державної служби визначається шляхом множення мінімального розміру посадового окладу державного службовця апарату місцевого загального суду, встановленого абзацом першим цієї частини, на коефіцієнт 2.

Мінімальний розмір посадового окладу працівника патронатної служби апарату місцевого загального суду становить 25 відсотків від встановленого законом базового розміру посадового окладу судді місцевого суду, юрисдикція якого поширюється на територію одного або декількох районів, районів у містах, міст обласного значення.

Мінімальний розмір посадового окладу працівника патронатної служби апарату суду, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або декількох областей визначається шляхом множення мінімального розміру посадового окладу працівника патронатної служби апарату місцевого загального суду на коефіцієнт 1,5.

Мінімальний розмір посадового окладу державного службовця апарату Верховного Суду, вищого спеціалізованого суду посада якого віднесена до найнижчої за умовами оплати праці посади державної служби визначається шляхом множення мінімального розміру посадового окладу державного службовця апарату місцевого загального суду, встановленого абзацом першим цієї частини, на коефіцієнт 2.

Мінімальний розмір посадового окладу працівника патронатної служби апарату (секретаріату) Верховного Суду, вищого спеціалізованого суду визначається шляхом множення мінімального розміру посадового окладу працівника патронатної служби апарату місцевого загального суду на коефіцієнт 2.

Розмір посадових окладів інших державних службовців (працівників патронатної служби) апарату (секретаріату) суду визначається шляхом множення коефіцієнту, який встановлено для попередньої за умовами оплати праці посади державної служби (патронатної служби) в такому суді збільшеного на 0,05 в межах однієї підкатегорії посад державної служби (працівників патронатної служби), з урахуванням територіальних юрисдикцій державних органів на мінімальний розмір посадового окладу.

Розмір посадового окладу керівника апарату (секретаріату) суду посада якого віднесена до посади державної служби категорії "А" (вищий корпус державної служби) становить 40 відсотків базового розміру посадового окладу судді Верховного Суду. Розмір посадового окладу першого заступника керівника апарату (секретаріату) суду посада якого віднесена до посади державної служби категорії "А" (вищий корпус державної служби) становить на 3 відсотки нижче від посадового окладу керівника апарату (секретаріату) суду посада якого віднесена до посади державної служби категорії "А" (вищий корпус державної служби).

Розмір посадового окладу заступника керівника апарату (секретаріату) суду посада якого віднесена до посади державної служби категорії "А" (вищий корпус державної служби) становить на 6 відсотків нижче від посадового окладу керівника апарату (секретаріату) суду посада якого віднесена до посади державної служби категорії "А" (вищий корпус державної служби)

До розмірів посадових окладів працівників судів, органів та установ системи правосуддя, встановлених схемами посадових окладів, додатково застосовуються такі регіональні коефіцієнти:

1) 1,1 - якщо суд, орган або установа системи правосуддя розташовані у населеному пункті з кількістю населення щонайменше сто тисяч осіб;

2) 1,2 - якщо суд, орган або установа системи правосуддя розташовані у населеному пункті з кількістю населення щонайменше п'ятсот тисяч осіб;

3) 1,25 - якщо суд, орган або установа системи правосуддя розташовані у населеному пункті з кількістю населення щонайменше один мільйон осіб. У випадку, якщо суд розміщується в декількох населених пунктах, застосовується регіональний коефіцієнт за місцезнаходженням органу, який провів державну реєстрацію такого суду.

Реформа оплати праці в судах давно на часі і є ключовою для стабільності судової системи. Водночас парламентська дискусія може виявитися непростою — питання потребує зваженого балансу між справедливістю, бюджетними можливостями та системністю в оплаті праці всього державного сектору.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.