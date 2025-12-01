Районный суд отменил штраф, выписанный водителю на основании ответа ChatGPT

Полиция ссылалась на искусственный интеллект, чтобы доказать техническую неисправность авто, однако суд решил, что такие данные не могут быть доказательством по делу.

Бахмачский районный суд Черниговской области по делу № 728/2501/25 отменил постановление полиции о наложении штрафа на водителя за отсутствующие задние грязезащитные брызговики. Дело направлено в полицию на новое рассмотрение.

Истец оспаривал постановление о привлечении его к административной ответственности по части первой статьи 121 КоАП Украины и наложении на него штрафа в размере 320,00 грн за то, что он управлял транспортным средством, у которого отсутствовали задние грязезащитные брызговики.

Он подчеркивал, что в постановлении не указано, какой именно конструкцией предусмотрено наличие у автомобиля брызговиков (ее название, номер, кем и когда утверждена).

Истец утверждал следующее:

постановление не содержит информации, какой именно конструкцией автомобиля предусмотрено наличие брызговиков;

обвинение основано на предположениях, что противоречит Конституции Украины;

полицейские не обеспечили надлежащего рассмотрения дела, не исследовали доказательства, не выяснили ключевые обстоятельства;

при вынесении постановления не соблюдены требования Инструкции МВД относительно оформления материалов об административных правонарушениях.

В ответ ГУНП в Черниговской области настаивал на том, что:

брызговики предусмотрены конструкцией автомобиля ВАЗ-2101;

факт нарушения зафиксирован на видео, а водитель на месте признал, что брызговиков нет;

истец будто бы был уведомлен о постановлении еще во время остановки автомобиля.

Пикантности этой истории добавило то, что ответчик просил учесть факт, что страной-производителем автомобиля ВАЗ-2101 является РФ, страна-агрессор, и что он выяснил вопрос, предусмотрены ли конструкцией данного транспортного средства грязезащитные брызговики, с помощью программы Chat GPT.

На соответствующий вопрос Chat GPT ответил, что брызговики предусмотрены заводской конструкцией ВАЗ-2101. Они идут как штатное оборудование, чтобы защищать кузов и пороги автомобиля от грязи, воды и камешков, которые поднимаются из-под колес во время движения.

На вопрос «предусмотрены ли заводом?» — да. Заводская документация ВАЗ-2101 включает брызговики (защитные резиновые щитки) в конструкцию автомобиля, в частности задние брызговики были обязательными и устанавливались на все модификации «копейки» с завода.

Рассматривая дело, суд обратил внимание, что материалы дела не содержат доказательств того, что спорное постановление по делу об административном правонарушении было объявлено Истцу немедленно после окончания рассмотрения дела.

В связи с чем суд пришел к выводу о невозможности утверждать как о факте, что Истец в достаточной мере был осведомлен о привлечении его к административной ответственности и, соответственно, о возможности обжаловать спорное постановление до фактического ознакомления с его содержанием.

Что касается сути правонарушения, за совершение которого было составлено спорное постановление, то полицейский указывает, что Истец управлял транспортным средством с отсутствующими предусмотренными конструкцией данного транспортного средства брызговиками. При этом полицейский не указывает, чем именно данные брызговики должны быть предусмотрены и каким образом он установил, что конструкцией данного транспортного средства предусмотрены брызговики (ссылки на ДСТУ, технические регламенты, требования относительно сертификации транспортного средства и т.п.).

Предоставленная в качестве доказательства Ответчиком распечатка запроса к искусственному интеллекту Chat GPT, по мнению Суда, не является доказательством, которое бы с достаточной убедительностью подтверждало, что конструкцией данного транспортного средства предусмотрены брызговики, и что именно этот доказательство было положено полицейским в обоснование принятого решения о привлечении Истца к административной ответственности.

Суд отдельно сослался на принципы презумпции невиновности, стандарты доказывания «вне разумного сомнения» и практику Европейского суда по правам человека, которые требуют от государственных органов действовать обоснованно и не опираться на предположения.

Дело стало одним из первых публичных прецедентов в Украине, где государственный орган попытался использовать результат работы искусственного интеллекта как доказательство в суде. И пока что эта попытка не увенчалась успехом.

Ранее, по делу № 334/8944/24, предоставление суду в качестве доказательства расчетов, осуществленных искусственным интеллектом «ChatGPT», на основании которых суд должен установить отсутствие события и состава административного правонарушения, вместо предоставления надлежащего доказательства — заключения эксперта, составленного лицом, имеющим соответствующую квалификацию и предупрежденным об уголовной ответственности, при отсутствии каких-либо других доказательств, суд воспринял как неуважение.

