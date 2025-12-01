Районний суд скасував штраф, виписаний водію на підставі відповіді ChatGPT

Поліція посилалась на штучний інтелект, щоб довести технічну несправність авто, проте суд вирішив, що такі дані не можуть бути доказом у справі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бахмацький районний суд Чернігівської області у справі № 728/2501/25 скасував постанову поліції про накладення штрафу на водія за відсутні задні грязезахисні бризковики. Справу направлено до поліції на новий розгляд.

Позивач оскаржував постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 121 КУпАП та накладення на нього штрафу в розмірі 320,00 грн за те, що він, керував транспортним засобом у якого були відсутні задні грязезахисні бризковики.

Він наголошував що в постанові не зазначено, якою саме конструкцією передбачено наявність у автомобілі бризковиків (її назва, номер, ким і коли затверджено).

Позивач стверджував наступне:

постанова не містить інформації, якою саме конструкцією автомобіля передбачена наявність бризковиків;

обвинувачення ґрунтується на припущеннях, що суперечить Конституції України;

поліцейські не забезпечили належного розгляду справи, не дослідили докази, не з’ясували ключові обставини;

при винесенні постанови не дотримано вимог Інструкції МВС щодо оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

У відповідь ГУНП у Чернігівській області наполягал на тому, що:

бризковики передбачені конструкцією автомобіля ВАЗ-2101;

автомобіля ВАЗ-2101; факт порушення зафіксовано на відео, а водій на місці визнав, що бризковиків немає;

позивач нібито був повідомлений про постанову ще під час зупинки автомобіля.

Пікантності цій історії надало те, що відповідач просив врахувати той факт, що країна виробник автомобіля ВА32101 є рф, країна агресор, і що він з`ясував питання, чи передбачено конструкцією даного транспортного засобу грязезахисні бризковики за допомогою програми Chat GPT.

На відповідне запитання Chat GPT відповів, що бризковики передбачені заводською конструкцією ВАЗ2101. Вони йдуть як штатне обладнання, щоб захищати кузов і пороги автомобіля від бруду, води та камінчиків, які піднімаються з-під коліс під час руху.

На питання, чи передбачені заводом? Так. Заводська документація ВАЗ2101 включає бризковики (захисні гумові щитки) у конструкцію автомобіля, зокрема задні бризковики були обов`язковими встановлювались на всі модифікації «копійки» із заводу.

Розглядаючи справу, суд звернув увагу, що матеріали справи не містять доказів того, що спірну постанову у справі про адміністративне правопорушення було оголошено Позивачу негайно після закінчення розгляду справи.

У зв`язку з чим суд дійшов висновку про неможливість стверджувати як про факт, що Позивач достатньою мірою був обізнаний про притягнення його до адміністративної відповідальності і, відповідно, про можливість оскаржити спірну постанову до фактичного ознайомлення з її змістом.

Щодо суті правопорушення, за вчинення якого було складено спірну постанову, то поліцейський зазначає, що Позивач керував транспортним засобом з відсутніми передбаченими конструкцією даного транспортного засобу бризковиками. При цьому, поліцейський не зазначає, чим саме дані бризковики повинні бути передбачені і як саме він встановив, що конструкцією даного транспортного засобу передбачаються бризковики (посилання на ДСТУ, технічні регламенти, вимоги щодо сертифікації транспортного засобу тощо).

Надана в якості доказу Відповідачем роздруківка запиту до штучного інтелекту Chat GPT, на думку Суду, не є доказом, який би з достатньою переконливістю підтверджував, що конструкцією даного транспортного засобу передбачаються бризковики і, що саме цей доказ було покладено поліцейським в обґрунтування прийнятого рішення про притягнення Позивача до адміністративної відповідальності.

Суд окремо послався на принципи презумпції невинуватості, стандарти доказування «поза розумним сумнівом» та практику Європейського суду з прав людини, які вимагають від державних органів діяти обґрунтовано й не покладатися на припущення.

Справа стала одним з перших публічних прецедентів в Україні, де державний орган намагався використати результат роботи штучного інтелекту як доказ у суді. І поки що ця спроба не увінчалася успіхом.

Раніше, у справі № 334/8944/24, надання суду, у якості доказу розрахунків здійснених штучним інтелектом ChatGPT, на підставі якого суд має встановити відсутність події і складу адміністративного правопорушення, замість надання належного доказі висновку експерта, який буде складений особою, яка має відповідний фах та попереджена про кримінальну відповідальність, за відсутності будь яких інших доказів, суд сприйняв як неповагу.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.