Адвокатский взнос в 2026 году — кому предоставят льготы и как их получить

Адвокаты могут подать заявления на льготы по ежегодному взносу до 31 декабря 2025 года.

До 31 декабря 2025 года адвокаты могут подать заявления на освобождение, уменьшение или отсрочку уплаты ежегодного взноса на обеспечение адвокатского самоуправления. Об этом напоминают в Национальной ассоциации адвокатов.

Кто имеет право на льготы

Льготы могут получить адвокаты, которые документально подтверждают финансовую несостоятельность или относятся к одной из категорий:

лица с инвалидностью I и II группы;

лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, в том числе те, кто воевал на территориях других государств;

участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС I–II категорий;

вынужденно перемещенные лица и адвокаты, которые покинули место проживания из-за войны или оккупации.

Как подать заявление

подается оригинал или документ, подписанный КЭП;

рассмотрение продолжается до 31 января 2026 года;

решение принимается при наличии финансовой возможности органа самоуправления и полного пакета подтверждающих документов.

Размер и порядок уплаты взноса-2026

В 2026 году взнос составит 3328 грн — размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Уплата осуществляется до 31 января 2026 года двумя платежами:

часть — на счет НААУ,

часть — на счет совета адвокатов региона.

Распределение зависит от категории региона по количеству действующих адвокатов:

I категория — до 999 адвокатов;

II категория — 1000–2999 адвокатов;

III категория — 3000–4999 адвокатов;

IV категория — более 5000 адвокатов.

Возможность рассрочки

Совет адвокатов региона может предоставить рассрочку, если адвокат докажет неспособность уплатить всю сумму сразу. В таком случае взнос уплачивается равными частями в первой декаде каждого квартала.

