Адвокатский взнос в 2026 году — кому предоставят льготы и как их получить
До 31 декабря 2025 года адвокаты могут подать заявления на освобождение, уменьшение или отсрочку уплаты ежегодного взноса на обеспечение адвокатского самоуправления. Об этом напоминают в Национальной ассоциации адвокатов.
Кто имеет право на льготы
Льготы могут получить адвокаты, которые документально подтверждают финансовую несостоятельность или относятся к одной из категорий:
- лица с инвалидностью I и II группы;
- лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, в том числе те, кто воевал на территориях других государств;
- участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС I–II категорий;
- вынужденно перемещенные лица и адвокаты, которые покинули место проживания из-за войны или оккупации.
Как подать заявление
- подается оригинал или документ, подписанный КЭП;
- рассмотрение продолжается до 31 января 2026 года;
- решение принимается при наличии финансовой возможности органа самоуправления и полного пакета подтверждающих документов.
Размер и порядок уплаты взноса-2026
В 2026 году взнос составит 3328 грн — размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Уплата осуществляется до 31 января 2026 года двумя платежами:
- часть — на счет НААУ,
- часть — на счет совета адвокатов региона.
Распределение зависит от категории региона по количеству действующих адвокатов:
- I категория — до 999 адвокатов;
- II категория — 1000–2999 адвокатов;
- III категория — 3000–4999 адвокатов;
- IV категория — более 5000 адвокатов.
Возможность рассрочки
Совет адвокатов региона может предоставить рассрочку, если адвокат докажет неспособность уплатить всю сумму сразу. В таком случае взнос уплачивается равными частями в первой декаде каждого квартала.
