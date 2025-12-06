  1. В Украине

Адвокатский взнос в 2026 году — кому предоставят льготы и как их получить

14:49, 6 декабря 2025
Адвокаты могут подать заявления на льготы по ежегодному взносу до 31 декабря 2025 года.
Адвокатский взнос в 2026 году — кому предоставят льготы и как их получить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

До 31 декабря 2025 года адвокаты могут подать заявления на освобождение, уменьшение или отсрочку уплаты ежегодного взноса на обеспечение адвокатского самоуправления. Об этом напоминают в Национальной ассоциации адвокатов.

Кто имеет право на льготы

Льготы могут получить адвокаты, которые документально подтверждают финансовую несостоятельность или относятся к одной из категорий:

  • лица с инвалидностью I и II группы;
  • лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, в том числе те, кто воевал на территориях других государств;
  • участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС I–II категорий;
  • вынужденно перемещенные лица и адвокаты, которые покинули место проживания из-за войны или оккупации.

Как подать заявление

  • подается оригинал или документ, подписанный КЭП;
  • рассмотрение продолжается до 31 января 2026 года;
  • решение принимается при наличии финансовой возможности органа самоуправления и полного пакета подтверждающих документов.

Размер и порядок уплаты взноса-2026

В 2026 году взнос составит 3328 грн — размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Уплата осуществляется до 31 января 2026 года двумя платежами:

  • часть — на счет НААУ,
  • часть — на счет совета адвокатов региона.

Распределение зависит от категории региона по количеству действующих адвокатов:

  • I категория — до 999 адвокатов;
  • II категория — 1000–2999 адвокатов;
  • III категория — 3000–4999 адвокатов;
  • IV категория — более 5000 адвокатов.

Возможность рассрочки

Совет адвокатов региона может предоставить рассрочку, если адвокат докажет неспособность уплатить всю сумму сразу. В таком случае взнос уплачивается равными частями в первой декаде каждого квартала.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

адвокат НААУ адвокатура

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине могут продлить срок на оцифровку трудовых книжек

Через войну оцифровку трудовых книжек могут продлить, чтобы не допустить потери данных о трудовом стаже украинцев.

Районный суд отменил штраф, выписанный водителю на основании ответа ChatGPT

Полиция ссылалась на искусственный интеллект, чтобы доказать техническую неисправность авто, однако суд решил, что такие данные не могут быть доказательством по делу.

В Верховной Раде активно продвигают законопроект о гражданстве судей, их помощников и присяжных

Верховная Рада взялась устранить законодательные пробелы, которые годами позволяли чиновникам иметь двойное гражданство.

Земля фермерского хозяйства не наследуется: ВС разъяснил, что постоянное пользование остается за СФХ

ВС отклонил кассационную жалобу наследника, который требовал признать за собой право пожизненного наследуемого владения на земельный участок.

В Раде готовятся обновить правила аренды государственного и коммунального имущества – что предусматривает документ

Как цифровая революция изменит аренду государственного имущества: что обещает новый законопроект.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]