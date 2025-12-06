Адвокатський внесок у 2026 році — кому нададуть пільги та як їх отримати

Адвокати можуть подати заяви на пільги щодо щорічного внеску до 31 грудня 2025 року.

До 31 грудня 2025 року адвокати можуть подати заяви на звільнення, зменшення або відтермінування сплати щорічного внеску на забезпечення адвокатського самоврядування. Про це нагадують в Національній асоціації адвокатів.

Хто має право на пільги

Пільги можуть отримати адвокати, які документально підтверджують фінансову неспроможність або належать до однієї з категорій:

особи з інвалідністю I та II групи;

особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, у тому числі ті, хто воював в інших державах;

учасники ліквідації аварії на ЧАЕС I–II категорій;

внутрішньо переміщені особи та адвокати, які залишили місце проживання через війну чи окупацію.

Як подати заяву

подається оригінал або документ, підписаний КЕП;

розгляд триває до 31 січня 2026 року;

рішення ухвалюється за умови наявності фінансової можливості органу самоврядування та повного пакета підтверджуючих документів.

Розмір та порядок сплати внеску-2026

У 2026 році внесок становитиме 3328 грн — розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Сплата здійснюється до 31 січня 2026 року двома платежами:

частина — на рахунок НААУ,

частина — на рахунок ради адвокатів регіону.

Розподіл залежить від категорії регіону за кількістю діючих адвокатів:

I категорія — до 999 адвокатів;

II категорія — 1000–2999 адвокатів;

III категорія — 3000–4999 адвокатів;

IV категорія — понад 5000 адвокатів.

Можливість розстрочки

Рада адвокатів регіону може надати розстрочку, якщо адвокат доведе неспроможність сплатити всю суму одразу. У такому разі внесок сплачується рівними частинами в першій декаді кожного кварталу.

